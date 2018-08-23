Год под стражей. Как развивалось дело «Седьмой студии» с момента ареста Кирилла Серебренникова

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История дела «Седьмой студии» началась еще до ареста Кирилла Серебренникова. В мае 2017 года домой к режиссеру, а также в здание «Гоголь-центра» с обысками пришли оперативники. Тогда Серебренников из Следственного комитета вышел в статусе свидетеля, а подозреваемыми по делу «Седьмой студии» стали ее гендиректор Юрий Итин, бывший генпродюсер Алексей Малобродский и бухгалтер Нина Масляева. Именно она, как утверждают адвокаты, затем и дала показания на Серебренникова.

Самого режиссера спустя три месяца поместили под домашний арест, предъявив обвинение в мошенничестве — худрук «Гоголь-центра» якобы организовал хищение 68 миллионов бюджетных рублей, выделенных в рамках проекта «Платформа». Российский президент вскоре заявил, что никаких цензурных или, если рассматривать шире, политических мотивов в деле «Седьмой студии» нет.

Владимир Путин, президент России: «Если уж кому-то дают государственные деньги, то государство должно исходить из того, что они тратятся правильно, в соответствии с законом. Возникли опасения, что есть финансовые нарушения. Все, больше здесь ничего нет. Но окончательно сделать вывод о том, виноват кто-то или нет, может только суд. После завершения предварительного расследования».

Расследование уголовного дела закончилось в январе. Однако его фигуранты остались кто в изоляторе, кто под домашним арестом.

Минувшей весной в СИЗО всерьез ухудшилось состояние здоровья Алексея Малобродского. По словам адвоката, во время заседания у его подзащитного случился инфаркт. Суд — правда не с первого раза — отпустил бывшего генпродюсера под подписку о невыезде. А в начале июня свет увидел новую киноленту Кирилла Серебренникова — фильм «Лето». Картину о начале творчества Виктора Цоя и других музыкантов Ленинградского рок-клуба доснимали уже без режиссера.

На пресс-показе во Франции журналисты встретили картину овациями, фильм «Лето» получил приз Каннского фестиваля за лучший саундтрек.

Французский МИД, кстати, обращался к властям России с просьбой отпустить режиссера на церемонию. Но в Кремле это сделать отказались, заявив, что «российское правосудие независимо». На красную дорожку актеры в итоге вынесли табличку с именем Кирилла Серебренникова. Работать без своего художественного руководителя уже год продолжает и столичный «Гоголь-центр».

Мне кажется, что этот случай войдет в Книгу Гиннесса. Кирилл — это тот человек, который смог создать настолько прочный театральный коллектив, который не распался. Не нашлось предателей, которые готовы были бы бежать и каким-то образом перестать работать, сотрудничать. Юлия Ауг артистка театра и кино

Источник: РИА "Новости"

1 сентября истекает время, отведенное фигурантам для ознакомления с материалами уголовного дела — всего в нем 258 томов. Алексей Малобродский на днях заявил о подмене следователями одного из свидетельских протоколов, а на минувшей неделе суд вновь на месяц продлил срок содержания Кирилла Серебренникова под домашним арестом.

Неужели если за Кириллом не запереть дверь его квартиры, он куда-то сбежит? Это не те люди, это другой народ! Это интеллигенция! Но я видела, что те, кто судит, никогда в жизни не были в настоящем хорошем театре. Наверное, ни в каком не были! Лия Ахеджакова народная артистка России