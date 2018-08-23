Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава МИД Австрии поплатилась за приглашение Путина на свадьбу
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз
Как устроен быт в Германии: история россиянина
87-летний Краско бросил 27-летнюю жену
Какими были пенсии раньшеИ почему их давали только тем, у кого и так есть деньги
Дети Роналду примерили форму «Ювентуса»
Сын Олега Табакова стал копией знаменитого отца
Безрукова, Меньшиков, Петров со Старшенбаум на премьере «Гоголя»
Киркоров присоединился к Ревве и Нагиеву на съемках фильма
Бывший муж Ани Лорак об изменах певицы и ее новом муже - СМИ
65-летнюю Первую леди Франции сняли в мини-шортах
Стеша Маликова отдыхает в Италии в купальнике за 23 тыс
Жену Александра Малинина перепутали с его 17-летней дочкой
Одна жена и несколько любовниц: что говорят о Никулине - СМИ
81-летний Кончаловский показал страсть к Высоцкой
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
6 вещей, которым не место в идеальной спальне
Фоторепортажи
16В Италии обрушился автомобильный мост
8Звездный дождь
00:59 (мск), источник: РИА Новости

Жители Дубровника страдают от наплыва фанатов сериала «Игра престолов»

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Хорватский Дубровник, где снимали множество сцен популярного сериала «Игра престолов», страдает от чрезмерного туризма, сообщает The Business Times.

Наверх
Источник: AFP 2018
Местные жители жалуются не только на неуважительное поведение туристов, но и на возросшие цены на рынке недвижимости.
Читайте также
Эффект Диснейленда: нашествие туристов на старые города Европы

Издание пишет, что местные власти предпринимают ряд мер с тем, чтобы снизить турпоток: сократили количество столов на уличных верандах ресторанов, установили лимиты по числу путешественников на круизных судах. «У этой проблемы нет универсального решения, но важно начать с ее признания», — заявил мэр города Мато Франкович.

Как рассказывает одна из местных экскурсоводов, туристы часто спрашивают, сколько времени понадобилось съемочной группе сериала для строительства городской стены. «Когда они узнают, что защитные укрепления относятся к XIII веку, то очень удивляются», — добавляет женщина.

Дубровник — третий город вслед за Барселоной и Венецией, который стал жертвой чрезмерной популярности у туристов.

Читайте также: Джейме Ланнистер прокомментировал теорию о концовке «Игры престолов»

 Логический парадокс. США 'нашли' рычаг давления на Россию
Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США
СМИ: ЦБ увеличил закупки золота до максимума с начала года
Германия заинтересовалась газопроводом в обход России
ГД прокомментировала заморозку счетов РФ в швейцарском банке
Почему Россия не может выбрать себе флаг уже тысячу лет
Павел Гусев делит с женой имущество почти на 30 млрд рублей
В Праге изменили текст таблички на памятнике маршалу Коневу
«Мисс Америка» взбунтовалась против системы
Спорт
Сульшер и норвежский Лукаку в атаке: с кем сыграет «Зенит»? Рассказываем о сопернике российского клуба в Лиге Европы
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Он должен был дать роботу имя.
Авто
В России снова изменят формат водительских прав МВД предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства «О регистрации транспортных средств» электронными носителями информации
Кино
51-летняя Кидман изменилась до неузнаваемости ради роли Опубликован первый кадр триллера «Разрушитель», где актриса играет постаревшего детектива
Недвижимость
Большинство россиян довольны своими жилищными условиями
Минстрой: органы власти не обязаны отвечать за достройку проблемного жилья
Бум или отчаяние: почему бурно растет ипотечный рынок
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
Леди
Звезды, которые сыграли свадьбу после бурной вечеринки (фото) Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов, Бритни Спирс и ее друг детства Джейсон Аллен Александер и другие звезды оказались очень решительными.
Дети
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз Возлюбленная Эдди Мерфи Пейдж Батчер беременна.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь