Жители Дубровника страдают от наплыва фанатов сериала «Игра престолов»

Источник: AFP 2018

Местные жители жалуются не только на неуважительное поведение туристов, но и на возросшие цены на рынке недвижимости.

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Издание пишет, что местные власти предпринимают ряд мер с тем, чтобы снизить турпоток: сократили количество столов на уличных верандах ресторанов, установили лимиты по числу путешественников на круизных судах. «У этой проблемы нет универсального решения, но важно начать с ее признания», — заявил мэр города Мато Франкович.

Как рассказывает одна из местных экскурсоводов, туристы часто спрашивают, сколько времени понадобилось съемочной группе сериала для строительства городской стены. «Когда они узнают, что защитные укрепления относятся к XIII веку, то очень удивляются», — добавляет женщина.