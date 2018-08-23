Минобороны опубликовало рассекреченные документы к годовщине Курской битвы

Источник: РИА Новости

«Каждый посетитель раздела узнает из рассекреченного приказа верховного главнокомандующего от 23 августа 1943 года, что советским частям, участвовавшим в Курской наступательной операции, по итогам которой были освобождены такие крупные города, как Белгород, Курск, Харьков, присваиваются соответствующие почетные наименования “Белгородских”, “Курских”, “Харьковских”. А в честь воинов нашей армии, освобождавших оккупированные города в ходе грандиозной Курской битвы, впервые в истории нашей страны в августе 1943 года в Москве были даны салютные залпы», — говорится в сообщении.

Особое место в ряду этих материалов занимает директива Ставки Верховного Главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова — одной из финальных точек стратегического наступления войск Красной армии на Курской дуге.

Документ интересен тем, что, несмотря на гриф «особой важности», имена военачальников в нем не называются, чтобы исключить любую возможность утечки.

Источник: Рассекреченные документы к годовщине Курской битвы

Согласно документу, координация действий четырех фронтов в сражениях на Курской дуге сосредотачивалась в руках таинственных личностей — «товарищей Юрьева и Александрова». Под этими фамилиями фигурируют маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский.

О том, как фронтовое командование вело работу по повышению боевого духа войск, свидетельствует приказ войскам Брянского фронта от 10 июля 1943 года. Он предписывал командирам стрелковых подразделений разъяснять бойцам способы борьбы с новейшим немецким тяжелым танком «Тигр». В результате во время боев на Курском выступе Красная Армия развеяла миф о неуязвимости этой боевой единицы.

«Материалы раздела документально подтверждают огромную роль артиллерии в достижении успеха наших войск. Так, оперативным отделом Центрального фронта был составлен фотоальбом “Артиллерия в борьбе с танками и самоходными орудиями противника с 5 по 31 июля 1943 года”, где были представлены результаты деятельности артиллеристов. Альбом наглядно отражает неоценимый вклад “богов войны” в разгром фашистских захватчиков: поврежденные меткими попаданиями советских снарядов танки, бронеавтомобили, орудия и фортификационные сооружения сил вермахта уже не подлежали восстановлению», — сообщили в пресс-службе.

Источник: Рассекреченные документы к годовщине Курской битвы

Документальными свидетельствами мужества, героизма, самопожертвования красноармейцев являются опубликованные в разделе наградные материалы. Так, из справки политотдела Шестой гвардейской армии от 10 июля 1943 года следует, что представляемый к званию Героя Советского Союза наводчик «сорокопятки» ефрейтор Бисарев «уничтожил не только 26 немецких танков, но также, будучи раненым, продолжил обстрел фашисткой пехоты».