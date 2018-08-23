«Уходим под землю». Поселки расплачиваются за былые подвиги шахтеров

Источник: Аргументы и факты

Дом рушится

Ростовская область, поселок Синегорский. Домовладение пенсионеров Сергея Васильевича и Натальи Андреевны Щербины на улице Комсомольской выделяется среди других: добротная кладка из белого кирпича, есть телевизионная «тарелка». Но во дворе нам предстает безрадостная картина: часть боковой стены домостроения отсутствует, она рухнула. Супруги купили этот дом 27 лет назад, облагораживали его, надеялись в нём спокойно встретить старость.

Семья стоит в очереди на переселение, в их доме рухнула часть стены. | Источник: Аргументы и факты

Их дом стал рушиться в 2007 году, спустя ровно десять лет после того, как закрылось шахтоуправление «Краснодонецкое», где добывали уголь. О трудовом прошлом шахты напоминают горы-терриконы, они видны вдалеке.

Сначала трещины на кладке появились, тоненькие, как ниточки, мы особо не обращали внимания, но с каждым годом деформации увеличивались, дом стал трещать, а недавно и вовсе стена рухнула. Наталья Андреевна Щербина

Её супруг работал водителем на шахте, он вспоминает: «Дождь лил как из ведра, молния сверкала, и послышался мощный удар, думал, что гром ударил, вышел посмотреть — а это стенка рухнула!».

Дома россиян рушатся из-за того, что они оказались на линии добычи угля | Источник: Аргументы и факты

Семья обратилась за помощью в администрацию Белокалитвинского района, там им показали карту подземной горной выработки. И, словно приговор, огласили: «Ваш дом находится на горной выработке!» И таких домов ещё 346.

Где-то там, на глубине 80−100 метров под землей, шахтёры, словно кроты, проделали штреки, добывая полезные ископаемые. По стечению обстоятельств на этих пустотах стоят сегодня многие дома в Синегорском. Многие строения появились задолго до открытия шахт, и в пик добычи угля о негативных последствиях для зданий мало кто думал. Надо было дать стране угля!

Из этого аварийного дома селяне уехали, бросив его. | Источник: Аргументы и факты

В администрации селянам сказали, что по мере поступления денег из федерального бюджета им предоставят новое жилье по федеральной программе по переселению граждан из ветхого жилого фонда, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ на ликвидируемых шахтах. И действительно, некоторые семьи получили новое жильё.

Однако, по словам заведующей сектором муниципального хозяйства администрации Синегорского сельского поселения Татьяны Суржиковой, уже три года денег из федерального бюджета на переселение не выделялось…

Жители Синегорского обеспокоены будущим и настоящим своих домов. | Источник: Аргументы и факты

Пенсионеры остались со своей бедой один на один: они пытаются заделывать трещины на стенах строительной пеной, но дом рушится всё сильнее и сильнее, зимой в нём холодно находиться, из сквозных щелей выдувается всё тепло.

«Строение ползёт и разрушается постепенно, сначала слышится мелкое потрескивание, а потом выпадает кирпич. Обои поклеили, но они порвались. Как нам жить дальше?» — задает вопрос Наталья Щербина.

Фонтан вонючей воды забил во дворе

Беда затронула многих синегорцев. Кого-то проблема обошла стороной: с 1996 года в районе расселили 365 семей. В Синегорском сельском поселении остаются ещё 147 индивидуальных жилых домов, которые власти признали непригодными для проживания. Но люди в них живут, так как деваться некуда.

Родовому поместью Пятибратовых исполнился 101 год. | Источник: Аргументы и факты

Татьяна Николаевна и Вячеслав Григорьевич Пятибратовы живут по улице Ленина, 127. Их родовому имению в этом году исполнился 101 год. Настоящий казачий курень сохранил свою первозданность: он отделан затейливой резьбой по дереву. Двор огорожен камнями: на Дону высоких заборов в станицах в старину не было. В Великую Отечественную здесь находился немецкий штаб.

Недавно семья перепугалась: фонтан жёлтой, пахнущей серой воды, забил из колодца, где пенсионеры хранили питьевую воду.

Как оказалось, подземная шахтная серная вода нашла выход на поверхность через колодец, выдавила его содержимое и фонтанировала несколько часов.

Утром приехали чиновники, запротоколировали ЧП и посоветовали семье временно переехать к кому-нибудь, ведь дом Пятибратовых стоит на горной выработке…

Колодец с вонючей желтой водой завалили щебнем и зацементировали, но проблема осталась. Дом, построенный из дубовых пластин век назад, рушится: потолок провис, стены трескаются, канат, которым стянули строение в шестидесятые родители Татьяны Николаевны, уже лопается от времени.

«Писала в Москву, но все ответы похожи: денег нет на переселение, ждите. Сначала нам обещали решить жилищную проблему в 2015 году. Теперь обещают рассмотреть возможность к 2023 году», — объясняет хозяйка Татьяна Пятибратова .

Переехала на Дон встретить старость

Пенсионерке Валентине Фёдоровне Гавшиной некому помочь с неожиданной бедой. Её дом по адресу Ленина, 104, перекосило, потолок «сел» на шкафы в комнате, и неизвестно, сколько времени он так ещё продержится.

Женщина залатывает стены гипсом, но через некоторое время появляются новые трещины.

В доме у Валентины Гавшиной потолок лежит на шкафах. | Источник: Аргументы и факты

«Вот уж не думала, что закат моей жизни будет таким тяжелым и мучительным! — рассказывает Валентина Гавшина. — Мы переехали с Севера на Дон 27 лет назад, планировали встретить достойно старость. Но я осталась одна: муж умер, а сын, летчик, погиб… Страшно мне, особенно ночью, дом трещит без конца. Одно успокаивает: кладбище рядом».

К пенсионерке приезжала комиссия, составили акт и честно сказали: «Будь у вас дом казённый, муниципальный, тогда ещё был бы шанс, что выделят другую жилплощадь. А так как дом находится в частной собственности, то навряд ли вам что-то дадут».

Помощь гражданам работает

В Министерстве энергетики Российской Федерации корреспонденту АиФ.ru ответили, что с начала реструктуризации угольной промышленности совместно с администрациями шахтёрских городов и посёлков ведётся переселение жителей, чьи дома попали в категорию непригодных для проживания. Помощь гражданам действует и продолжает работать.

По словам Татьяны Суржиковой, уже три года денег из федерального бюджета на переселение не выделялось... | Источник: Аргументы и факты

Это подтверждено постановлениями правительства «О государственном финансировании мероприятий по реструктуризации угольной промышленности» от 03.12.1997 № 1523 и «О перечне мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке их финансирования» от 24.12.2004 № 840.

В России по состоянию на 1 июля 2018 года переселена 42481 семья, в том числе по Ростовской области — 11242 семьи. Осталось переселить 8362 семьи, в том числе по Ростовской области — 1619 семей.

По результатам дополнительных исследований степени влияния горных работ на состояние жилого фонда ещё 599 российских семей (в том числе в Ростовской области — 310 семей) включат в список нуждающихся в переселении.

Денег нет, но есть суд

Проблема рушившихся домов, которые оказались на подземной полосе бывших и действующих шахт России, обострилась в последние годы.

Терриконы в Синегорском напоминают о трудовой деятельности шахтеров 20 лет назад. | Источник: Аргументы и факты