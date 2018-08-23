Наконец-то это случилось! Супермаркет из «Симпсонов» теперь реален
21 августа впервые в реальной жизни открылся супермаркет
21 августа впервые в реальной жизни открылся супермаркет
Магазин в Южной Каролине является копией мультипликационного не только внешне, но и продает те товары, которые покупали герои легендарного сериала. Можно приобрести знаменитые пончики с розовой глазурью, а также набрать в стаканчик вредный ледяной напиток Squishees.
Любителей пива ждет разочарование: Duff в баночках, любимое пиво Гомера, тоже есть на прилавках, но внутри — безалкогольный энергетический напиток. Также в супермаркете можно купить мерчендайз — кепки, подушки, футболки, кружки и многое другое с изображениями героев сериала.
Напомним, что
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