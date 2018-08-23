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12:34 (мск), источник: Playboy

Наконец-то это случилось! Супермаркет из «Симпсонов» теперь реален

21 августа впервые в реальной жизни открылся супермаркет Kwik-E-Mart из сериала «Симпсоны».

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Магазин в Южной Каролине является копией мультипликационного не только внешне, но и продает те товары, которые покупали герои легендарного сериала. Можно приобрести знаменитые пончики с розовой глазурью, а также набрать в стаканчик вредный ледяной напиток Squishees.

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Любителей пива ждет разочарование: Duff в баночках, любимое пиво Гомера, тоже есть на прилавках, но внутри — безалкогольный энергетический напиток. Также в супермаркете можно купить мерчендайз — кепки, подушки, футболки, кружки и многое другое с изображениями героев сериала.

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Напомним, что Kwik-E-Mart — это самая популярная сеть супермаркетов в городе «Симпсонов» Спрингфилде, сделанная в качестве пародии на американские сети «7 Eleven» и «Circle K». Мы не знаем, как обстоят дела с реальным супермаркетом, но в сериале его владельцем является Апу Нахасапимапетилон — индийский эмигрант. Вся жизнь Апу связана только с супермаркетом, и он является легендой в своей среде и рекордсменом, однажды отработавшим четверо суток подряд.

В Kwik-E-Mart в Спрингфилде продукты вечно просрочены, а хот-доги делаются только из сои, из-за того, что Апу — вегетарианец. Но этого никто так и не заметил. Что касается магазина в Южной Каролине, то там ни того, ни другого, конечно, нет.

Рядом с Kwik-E-Mart вскоре появится и Театр Ацтек, уже в этом году, в котором можно будет посмотреть «Симпсонов» в 4D.

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