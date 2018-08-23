Киев обещает землетрясение в Кремле от парада в День независимости Украины

Парад военной техники ко Дню независимости может вызвать «землетрясение» в Кремле. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна. По его словам, украинской армии «есть чем похвастаться». Он отметил, что военный парад, который пройдет в Киеве, станет «измерением патриотизма» граждан Украины, желающих убедиться в боеспособности национальной армии.

Он также заявил, что танк Т-64 по характеристикам превосходит российские танки на базе «Армата» и является самым надежным танком. Кроме того, Барна прокомментировал ситуацию с заглохшим танком посреди Киева, назвав этот инцидент «техническим моментом», и сказал, что «не ошибается тот, кто ничего не делает».