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07:59 (мск), источник: BFM.ru

Киев обещает землетрясение в Кремле от парада в День независимости Украины

По словам народного депутата, украинской армии «есть чем похвастаться».

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Парад военной техники ко Дню независимости может вызвать «землетрясение» в Кремле. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна.

По его словам, украинской армии «есть чем похвастаться». Он отметил, что военный парад, который пройдет в Киеве, станет «измерением патриотизма» граждан Украины, желающих убедиться в боеспособности национальной армии.

Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле.
Олег Барна
депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко»

Он также заявил, что танк Т-64 по характеристикам превосходит российские танки на базе «Армата» и является самым надежным танком. Кроме того, Барна прокомментировал ситуацию с заглохшим танком посреди Киева, назвав этот инцидент «техническим моментом», и сказал, что «не ошибается тот, кто ничего не делает».

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