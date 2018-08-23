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10:49 (мск), источник: Моя Планета

Популярная песня вдвое увеличила турпоток в Турцию из Китая

Певец случайно сделал рекламу целой стране.

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Источник: AP 2018

Незапланированной рекламой Турции в Китае стал клип популярного исполнителя Сяо Чжана. Песня «Dai ni qu luxing» («Я возьму тебя в путешествие») обещает подруге героя «романтическую Турцию». В этом время в клипе представлена сцена полета воздушных шаров над Каппадокией. По данным агентства Anadolu, число китайских туристов, посетивших Турцию, достигло 191 000 человек в первой половине 2018 года, что на 91% выше, чем в прошлом году, сообщает Hurriyet Daily News.

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При этом основными направлениями для китайских туристов оказались Памуккале, Бергам, Эфес и Каппадокия. Путешественники сами говорят, что клип оказал большое влияние. «Мне бы хотелось увидеть Каппадокию на борту воздушного шара», — заявляют они. Интересно, что в клипе показано много других стран, но самое большое впечатление произвели несколько кадров Турции.

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