Популярная песня вдвое увеличила турпоток в Турцию из Китая

Незапланированной рекламой Турции в Китае стал клип популярного исполнителя Сяо Чжана. Песня «Dai ni qu luxing» («Я возьму тебя в путешествие») обещает подруге героя «романтическую Турцию». В этом время в клипе представлена сцена полета воздушных шаров над Каппадокией. По данным агентства Anadolu, число китайских туристов, посетивших Турцию, достигло 191 000 человек в первой половине 2018 года, что на 91% выше, чем в прошлом году, сообщает Hurriyet Daily News.