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09:53 (мск), источник: РИА Новости

Не жизнь, а мучение. Ученые выяснили, как убивает одиночество

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Четверть взрослого населения развитых стран чувствует себя одинокой. Социальная изоляция и связанный с этим стресс опаснее для здоровья, чем курение, алкоголь и лишний вес. Какие болезни вызывает одиночество и почему оно заразно — в материале РИА Новости.

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Источник: CC0/Lukas_Rychvalsky

Гены одиночества

Осенью 2004 года почти девять тысяч близнецов, живущих в Бельгии и Нидерландах, получили по электронной почте приглашение поучаствовать в амбициозном научном проекте. Международная группа ученых, состоящая из генетиков, биологов и психологов, собиралась найти гены, ассоциированные у человека со склонностью к одиночеству, и понять, передается ли это по наследству.

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Близнецы были идеальным объектом для исследования, поскольку они представляют собой копии друг друга с одинаковым генотипом. Однояйцевых близнецов сравнивали с разнояйцевыми (дизиготными), то есть двойняшками, у которых только половина общих генов. Если склонность к одиночеству у первых выше, чем у вторых, то можно сделать вывод о влиянии наследственности.

После пяти лет работы ученые из Европы и США установили, что генетические факторы на 37 процентов определяют, будет человек стремиться к обществу себе подобных или нет, но сами «гены одиночества» идентифицировать не удалось. С этой задачей справились только через шесть лет исследователи Кембриджского университета.

Проанализировав данные почти полумиллиона человек, они выявили участки ДНК, которые предположительно определяют, насколько сильно человек не переносит одиночество.
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Тринадцать генов формировали у человека желание посещать пабы и бары, шесть — ходить на фитнес, а 18 — стремление вступать в те или иные религиозные группы. Носители определенных вариантов этих генов плохо переносили одиночество и страдали от отсутствия компании.

Механизм эволюционной адаптации

По мнению профессора Чикагского университета Джона Качиоппо, мучительное чувство одиночества — своего рода адаптационный механизм, выработавшийся у человека в процессе эволюции. Будучи социальными животными, в доисторические времена люди защищались и добывали пищу сообща. Исключение индивидуума из группы было равноценно смертному приговору — человек погибал от голода или хищников.

Поэтому ощущение одиночества, заставляющее нас искать компанию себе подобных, аналогично, например, чувству голода, вынуждающему животное отправляться на охоту.
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Изучая в течение нескольких десятилетий людей, испытывающих трудности с социализацией, Качиоппо обнаружил, что большая часть физиологических нарушений у них связана с симпатической нервной системой, той самой, что отвечает за реакцию «замри или беги» при встрече с хищником. Видимо, организм человека считает чувство одиночества опасностью и расценивает его как предупредительный сигнал.

Дискомфорт, испытываемый из-за длительного одиночества, вместе с негативным физиологическим ответом (доказано, что одинокие пожилые люди больше подвержены инфекционным заболеваниям, чем их более общительные ровесники) были полезным приобретением в доисторические времена, когда человеку приходилось выживать среди враждебной природы.

Но в современном обществе пользы от него никакой, даже наоборот — одиночество может привести к преждевременной смерти из-за постоянного внутреннего стресса.

Как убивает одиночество

Ученые из Йоркского и Ньюкаслского университетов выяснили, что одиночество и социальная изоляция на треть повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ 23 исследований, в которых в общей сложности приняли участие 180 тысяч добровольцев, показал, что низкий уровень социального взаимодействия увеличивает вероятность приступов ишемической болезни сердца на 29 процентов, а инсульта — на 32 процента.

Люди, мало общающиеся с друзьями и родственниками и никогда не состоявшие в браке, в пожилом возрасте чаще страдают деменцией, уверяют британские исследователи.

У убежденных холостяков риск возникновения этого недуга после 65 лет на 42 процента выше, чем у тех, кто был женат или имел постоянного партнера в течение нескольких лет.

Кроме того, у одиноких на 15 процентов выше смертность от онкологических заболеваний. Вероятно, срабатывает тот же механизм, что у серых крыс, — в организме животных, содержащихся в отдельных клетках без сородичей, нарушается выработка целого ряда важных гормонов, в результате чего возникают раковые опухоли.

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Пожилые люди, живущие одни и не поддерживающие отношения с друзьями и родственниками, умирают раньше еще и потому, что одиночество и связанный с этим стресс сказываются на работе клеток иммунной системы, утверждают американские медики. Лейкоциты в крови одиноких более предрасположены к воспалениям и хуже реагируют на вирусы. Более того, этот эффект усиливается со временем — чем дольше одиночество, тем больше выражены эти нарушения.

Это заразно

Ученые из Университета Бригама Янга предрекают, что в ближайшие годы человечество ждет настоящая эпидемия одиночества. Причем в группе риска молодежь, для которой вероятность преждевременной смерти от стресса, связанного с социальной изоляцией, намного выше, чем для пожилых. Авторы работы отмечают, что одинокими себя все чаще ощущают люди, живущие в семьях и имеющие много друзей.

По мнению Джона Качиоппо, это может быть связано с тем, что одиночество, как и многие другие социальные феномены (скажем, курение), — своего рода заразная болезнь. Проанализировав вместе с коллегами социальные связи в американском городке Фрамингем, ученый пришел к выводу, что одинокие люди предпочитают общаться с себе подобными, а значит, одиночество — проявление подражательного поведения.

Статистика (на основе данных, собранных за 50 лет) это подтверждает: те, кто общается с одинокими, со временем тоже начинает страдать от одиночества.

Опасность социальной изоляции и ее влияние на здоровье сильно недооценивают, отмечают исследователи Университета Квинсленда. Только 15 процентов опрошенных учеными граждан США и Великобритании признали, что одиночество может быть значимым фактором преждевременной смерти. Между тем, согласно данным специалистов из Университета Миннесоты, одиночество в год убивает больше людей, чем курение, алкоголь и ожирение.

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