«Я мусульманин, чеченец, спортсмен и сегодня я работаю с Версаче»

Русская служба Би-би-си поговорила с семьей о подиуме, ринге, религии и критике со стороны чеченского общества.

«Я думал, меня снимает скрытая камера»

В 16 лет Джабраил Дулатов пошел устраиваться на свою первую работу — в супермаркет, в час платили по 6 евро. Заработанные в супермаркете деньги он не тратил, а копил — на ремень Gucci, который увидел в фирменном магазине в Дюссельдорфе.

За три года до этого вся семья Джабраила — отец, мать, пятеро детей — переехала из Чечни в Германию. «Это было тяжелое время для меня, все мои родственники, друзья, школа, все осталось там, здесь у нас не было ничего», — вспоминает он.

Тамерлан, Джабраил, Сулумбек, Ислам сейчас заключают контракты с крупнейшими домами моды | Источник: Русская служба Би-би-си

В магазине Gucci к нему подошла женщина — модельный агент — и предложила работу.

«Я сначала думал, что это шутка, что меня снимает скрытая камера», — вспоминает Джабраил. Он начал объяснять, что модельная карьера не для него — он же чеченец, мусульманин, но женщина настаивала и в итоге выпросила у него номер телефона, а также взяла обещание, что Джабраил хотя бы попробует поговорить об этом с отцом.

Джабраил: на кастинге предупредил, что не надену брюки выше колен | Источник: Русская служба Би-би-си

«Я сказал родителям, они сначала тоже посмеялись, но потом отец неожиданно сказал: давай сходим все вместе, посмотрим, что это за работа. Если там будет что-то, чего мы делать не должны, откажем. Придя на кастинг, я предупредил, что никогда не надену брюки выше колен, о нижнем белье вообще речи быть не может. Они согласились. Так все и началось», — говорит он.

«Я люблю стильную одежду. Многие чеченцы любят», — признается Джабраил.

Уже через месяц он был в Париже, участвовал в показе Alexander McQueen, потом был Милан и работа для Lanvin, затем эксклюзивный показ в Китае для Gucci. Сейчас с домами моды работают все четыре брата Дулатовых — Джабраил, Сулумбек, Ислам и Тамерлан. Старшему сейчас — 24, младшему — 18.

На прошлой неделе на сайте журнала Vogue появилась новость, что с одним из них — Исламом — подписал контракт модный дом Versace.

«В первую очередь чеченец и мусульманин»

Правило «[никаких съемок в одежде] выше колен» строго соблюдают все братья-модели. По рассказам старшего из них, однажды в Armani ему предложили поездку в Лос-Анджелес на два дня, сняться для рекламы парфюма. Сумма контракта — 140 тысяч долларов, половину из которых заплатили бы ему лично.

«Условия были такие: я в трусах, в куртке и шляпе какой-то, со мной полуголая девушка. Я сказал, хоть миллион долларов дадите, не пойду», — рассказывает Джабраил.

В Чечне шорты не носят совсем, хотя по исламу мужчина обязан прикрывать часть тела только от пупка до коленей.

Именно этим правилом руководствуются братья Дулатовы, заключая контракты: никаких показов или фотосессий в нижнем белье. «Нам часто предлагают, но мы даже не обсуждаем такое», — говорят они.

«В первую очередь я мусульманин, чеченец» | Источник: Русская служба Би-би-си

Братья рассказывают, что все предложения по работе они обсуждают в семье.

«В первую очередь идем к брату, потому что он наш ментор, наш тренер, он научил нас всему и у него опыт большой», — говорит Ислам. Когда к нему впервые обратились с просьбой прийти на кастинг и сделать несколько фотографий, он тоже думал отказаться, руководствуясь тем, что фотографировать человека по религии запрещено.

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Но потом поговорил с братом и согласился: «Какое-то время я буду этим заниматься, но я всегда помню, что я в первую очередь мусульманин, чеченец».

Спортзал для чеченцев

Все братья связывают свое будущее со спортивной карьерой — бойцов ММА.

«Не всегда же фоткаться в красивой одежде», — вторит Исламу старший брат Джабраил.

Смешанные боевые искусства (ММА) сейчас самый популярный вид спорта среди чеченцев. Каждый день у братьев начинается с тренировки, они соблюдают диету и постоянно обсуждают предстоящие соревнования.

А еще у них есть цель: открыть в Дюссельдорфе спортзал, в котором все чеченцы из близлежащих городов смогут бесплатно заниматься. Это задумка Джабраила, которую поддерживают остальные братья.

Мы хотим, чтобы наши ребята не шатались по дискотекам, не курили траву, не пили алкоголь — это все не наше. Джабраил

«Если будет спортзал, они смогут занять себя и не будут портиться», — говорит Джабраил. Сделать зал бесплатным он считает принципиальным, потому что, по его словам, в Германии тяжело именно тем, кто увлечен единоборствами.

Джабраил (слева) мечтает открыть бесплатный зал для занятий единоборствами | Источник: Русская служба Би-би-си

«Для тех, кто хочет заниматься футболом, здесь хорошо — всего 100 евро в год и занимайся, а занятия на ринге стоят 50 евро в месяц. Представьте, если в семье четыре-пять мальчиков, то это 200−250 евро. У чеченцев здесь нет таких денег на одни только тренировки, детей же еще надо кормить, одевать», — говорит он.

Карьеру модели воспринимают как временное явление все четверо братьев.

Джабраил, например, уже не подписывает крупные контракты, а только иногда участвует в фотосессиях. «Я старший, это уже не мое. Надо думать о серьезных вещах. У младших еще есть время», — объясняет 24-летний чеченец.

Он участвует в соревнованиях время от времени, но больше времени тратит не на себя, а на тренировки младших.

Мусульмане на подиуме

Ислам не скрывает, что очень рад тому, что Versace выбрали его для эксклюзивного показа. Он признается, что всегда мечтал поездить по миру, увидеть другие страны, а не сидеть в Германии: «Единственное, за что я переживал во время показа для Versace, это скользкий пол. Боялся упасть. Когда я выступаю на соревнованиях ММА, я волнуюсь намного больше».

Двое других братьев, Сулумбек и Тамерлан, снимаются для бренда молодежной одежды.

По их словам, они никогда не пытались пробиться в модельный бизнес, не ходили на кастинги — агенты сами постоянно подходят к ним на улице.

Младший Ислам (слева) очень радуется участию в показе Versace | Источник: Русская служба Би-би-си

Менеджер одного из дизайнерских брендов Алексей Компаниец считает, что братья привлекают внимание сочетанием уличного стиля, спортивной подтянутости и модельной внешности.

«Сначала я познакомился со старшим, а потом увидел младших троих. Они меня поразили своей индивидуальностью и при этом абсолютной одинаковостью. Я не смог устоять, и мы устроили фотосессию в Париже для всех четверых вместе», — рассказывает Компаниец.

По его словам, он знал, что ребята из Чечни, мусульмане, они сами ему об этом сразу сказали, но никаких проблем из-за этого не возникло. Компаниец признается, что как раз из-за их национальной и религиозной принадлежности они выделяются среди других. Он знает, что они строго соблюдают все традиции, молятся, не пьют и не курят.

«Мы уже работали с моделями-мусульманами и знаем все правила», — говорит менеджер.

В этом году на обложке майского номера британского Vogue снялась модель из Кении Халима Аден в хиджабе. В ее контракте строго прописано, что она будет участвовать в съемках только в одежде, не противоречащей нормам религии.

«Ты сам считаешь это нормальным — быть моделью?»

Новость о том, что чеченец сотрудничает с модным домом Versace, вызвала бурную реакцию среди чеченских пользователей соцсетей.

Спорящие разделились на два лагеря: тех, кто категорично против того, чтобы чеченцы ходили по подиуму, и тех, кто не видит в этом ничего плохого, если речь не идет о слишком откровенных нарядах, «порочащих честь нации».

«Главное не делайте того, что навлечет позор, не подведите нас. А в остальном — гордимся вашими достижениями».

«Кто-то жизнь отдает за свой народ, а кто-то честь за деньги и знаменитость».

«Наш народ оправдает наркомана, алкоголика, насильника, да любого, но не этого парня».

«Лучше бы наркоманом стал».

«Женоподобен то он почему? Он в женской одежде? С мейком? Потому что не отрастил бороду? Я остерегаюсь вешать клише».

«Моделями работают те, у кого дома нет мужчины».

«Что за стереотипы, ужас! Иди лучше покорми скотину и воду дай, а не сиди в «Инстаграме».

Таких комментариев под каждым постом об Исламе Дулатове сотни. Поддерживают модельную деятельность чеченца, как правило, женщины, а критикуют в основном мужчины.

На личных страницах в «Инстаграме» братьям почти не пишут негативных комментариев. Подписчики в основном желают удачи и поддерживают.

Поддерживают модельную деятельность чеченца, как правило, женщины, критикуют в основном мужчины | Источник: Русская служба Би-би-си

«Во-первых, я их понимаю. Если бы я жил в Чечне и увидел, что наш парень — модель, я бы тоже не понял. Потому что это не в нашей культуре. Они же думают, что я там в трусиках хожу. А я никогда не буду этого делать. Я же знаю, кто я: мусульманин, чеченец, спортсмен и сегодня я работаю с Версаче», — говорит Ислам.

«У меня в основном позитивные комментарии. Среди тех, кто обвиняет меня в том, что я выставляю фотографии без футболки, много спортсменов. И вот я захожу на их страницы, а у них самих фото в коротких трусах, в которых занимаются бойцы ММА. Это не имеет смысла», — поддерживает Сулумбек.

Джабраил рассказывает, что к ним домой приходят чеченцы, живущие в Германии. Приводят сыновей и просят помочь устроить их в модельные агентства, взять с собой на кастинги.

«Ко мне пару раз подходили местные чеченцы, спрашивали: ты сам считаешь это нормальным — быть моделью? После того, как я им объяснил про наши условия работы, что для нас самое важное помнить, кто мы и откуда приехали, они все понимали», — говорит Джабраил.

Времена меняются

Новость Где нас не ждут

Германия входит в пятерку лидеров по численности чеченской диаспоры, проживающей в Европе. По официальным данным, сейчас здесь несколько десятков тысяч выходцев из республики, переехавших во время второй чеченской войны и после нее.

По словам чеченца Мусы Тутаева, переехавшего в Европу несколько лет назад, подавляющее количество беженцев из Чечни прикладывают много усилий, чтобы доказать, что они остались чеченцами — «большими чеченцами, чем те, кто живут в Чечне».

«Есть другая, очень маленькая часть чеченцев, которая пытается ассимилироваться. Им не чуждо ездить один раз в год домой, но они настроены на то, чтобы интегрироваться в общество, в котором они живут», — говорит Тутаев.

В 1947 году, когда племянница известного чеченского писателя Саида Бадуева Селима, переехавшая жить в Европу, стала стюардессой, реакция была абсолютно такой же, рассказывает Муса: «Волна возмущения была очень сильной, люди говорили, что не может чеченка быть стюардессой. Однако сейчас мы говорим об этом с гордостью. Времена меняются».

Каждую пятницу Джабраил, Ислам, Сулумбек и Тамерлан идут в мечеть на коллективную молитву. По дороге они встречают местных мусульман, которые поздравляют Ислама с подписанием контракта с Versace.

«Чаще всего мне мои друзья говорят, мы очень рады, Машаллах ["На то была воля Аллаха"], брат», — говорит Ислам.

<iframe width="800" height="370" frameborder="0" src="https://www.bbc.com/russian/media-45252242/embed"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Топ-модель по-чеченски: как братья Дулатовы покоряют мировые подиумы