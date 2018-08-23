Изолированное племя из джунглей впервые попало на видео

Видео было снято в ходе экспедиции Национального фонда индейцев в резервации Вале до Явари на юго-западе дождевых лесов Амазонии. На ролике видно опушку среди леса, на которой туземцы выращивают растения. Один из них идет по ней и держит лук и стрелы. Также исследователям удалось обнаружить неподалеку самодельные топоры, лодки-долбленки и малоки — традиционные хижины амазонских индейцев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/a63rMds-D50?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«У этих кадров есть потенциал убедить общество и правительство задуматься о важности защиты племен», — заявил президент Национального фонда индейцев Уоллес Бастос (Wallace Bastos). Региональный координатор фонда Бруно Перейра (Bruno Pereira) отметил, что собранный материал сильно поможет ученым в изучении культуры туземцев. Они пока затрудняются сообщить название племени, хотя у них есть догадки о языке, на котором говорят его члены.