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13:54 (мск), источник: N + 1

Попугаи смогли принять экономически выгодное решение

Немецкие орнитологи выяснили, что попугаи способны отказываться от немедленного вознаграждения в том случае, если вместо него они могут выбрать что-то, что приведет к получению куда большей награды.

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Источник: edmondlafoto/СС0

В ходе эксперимента, описанного в статье в журнале Scientific Reports, птицам предлагалось сделать выбор между угощением и предметом, который «купит» угощение побольше. Ученые выяснили, что все участники исследования максимизируют свою прибыль, выбирая более ценный предмет.

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Эффективное принятие решений подразумевает максимизацию прибыли при минимизации издержек. Несоответствие возникает при решении классической задачи отложенного вознаграждения: в них немедленная награда обычно сильно уступает той, которую можно получить, немного подождав. В этом случае для максимизации прибыли приходится максимизировать и издержки: то есть отказываться от получения немедленного вознаграждения в пользу большего, которого, однако, приходится ждать.

Несмотря на то, что подобное принятие решений когнитивно довольно сложно (как минимум, с точки зрения необходимости ингибирования импульсов получения немедленного удовлетворения потребностей), к нему способны не только люди.

К примеру, капуциновые обезьяны отказываются от немедленного поедания угощения, если знают, что через какое-то время его можно будет обменять на гораздо бóльшую награду.

Проверить подобную способность у птиц решили ученые из Института орнитологии Общества Макса Планка при участии Анастасии Крашенинниковой (Anastasia Krasheninnikova). В своем исследовании они протестировали представителей вида солдатский ара (Ara ambiguus), синегорлый ара (Ara glaucogularis), горный ара (Primolius couloni) и жако, также известного как серый попугай (Psittacus erithacus).

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Птиц натренировали обменивать небольшие предметы (например, моток скотча) на угощения, причем у каждого предмета была своя ценность: к примеру, в обмен на один предмет можно было получить кусочек сухой кукурузы (маленькая награда), другой предмет позволял получить подсолнечное семечко (средняя награда), а третий «покупал» кусочек грецкого ореха (большая награда).

В ходе основного эксперимента каждой птице был предложен выбор между предметом, который можно обменять на угощение определенной ценности, и немедленным угощением. Ученые выяснили, что в том случае, если выбор в пользу предмета позволит получить угощение больше немедленного, все птицы выбирают предмет, затем обменивая его на награду.

Выбор в пользу экономически более эффективного решения попугаи делали вне зависимости от того, была немедленная награда маленькой или средней.

Любопытно, однако, что в контрольном условии (в тех случаях, когда птице предлагалось сделать выбор между угощением и предметом, на который можно «купить» ровно точно такое же угощение) некоторые птицы (в особенности жако) всегда выбирали предмет, а не угощение. Ученые предположили, что для них сам предмет может изначально представлять бóльшую ценность, чем угощение, вне зависимости от того, какая цена была определена при обучении.

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Авторы работы, таким образом, показали, что представители попугаевых способы эффективно оценивать прибыль и издержки принятия двух разных решений и выбрать наиболее полезное — даже в том случае, если оно не предусматривает получение немедленного вознаграждения. Тем не менее, ученые также отметили, что в дальнейших исследованиях по изучению задачи отложенного вознаграждения с участием животных следует учитывать тот факт, что птицы могут самостоятельно завышать или занижать ценность того или иного предмета.

Зимой прошлого года ученые выяснили, что за предрасположенность к получению немедленного вознаграждения у людей во многом отвечает однонуклеотидный полиморфизм интрона гена GPM6B. Также этот маркер коррелирует с риском развития клинической депрессии, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, ожирения и никотиновой зависимости.

Елизавета Ивтушок

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