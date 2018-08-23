Попугаи смогли принять экономически выгодное решение

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В ходе эксперимента, описанного в статье в журнале Scientific Reports, птицам предлагалось сделать выбор между угощением и предметом, который «купит» угощение побольше. Ученые выяснили, что все участники исследования максимизируют свою прибыль, выбирая более ценный предмет.

Эффективное принятие решений подразумевает максимизацию прибыли при минимизации издержек. Несоответствие возникает при решении классической задачи отложенного вознаграждения: в них немедленная награда обычно сильно уступает той, которую можно получить, немного подождав. В этом случае для максимизации прибыли приходится максимизировать и издержки: то есть отказываться от получения немедленного вознаграждения в пользу большего, которого, однако, приходится ждать.

Несмотря на то, что подобное принятие решений когнитивно довольно сложно (как минимум, с точки зрения необходимости ингибирования импульсов получения немедленного удовлетворения потребностей), к нему способны не только люди.

К примеру, капуциновые обезьяны отказываются от немедленного поедания угощения, если знают, что через какое-то время его можно будет обменять на гораздо бóльшую награду.

Проверить подобную способность у птиц решили ученые из Института орнитологии Общества Макса Планка при участии Анастасии Крашенинниковой (Anastasia Krasheninnikova). В своем исследовании они протестировали представителей вида солдатский ара (Ara ambiguus), синегорлый ара (Ara glaucogularis), горный ара (Primolius couloni) и жако, также известного как серый попугай (Psittacus erithacus).

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Птиц натренировали обменивать небольшие предметы (например, моток скотча) на угощения, причем у каждого предмета была своя ценность: к примеру, в обмен на один предмет можно было получить кусочек сухой кукурузы (маленькая награда), другой предмет позволял получить подсолнечное семечко (средняя награда), а третий «покупал» кусочек грецкого ореха (большая награда).

В ходе основного эксперимента каждой птице был предложен выбор между предметом, который можно обменять на угощение определенной ценности, и немедленным угощением. Ученые выяснили, что в том случае, если выбор в пользу предмета позволит получить угощение больше немедленного, все птицы выбирают предмет, затем обменивая его на награду.

Выбор в пользу экономически более эффективного решения попугаи делали вне зависимости от того, была немедленная награда маленькой или средней.

Любопытно, однако, что в контрольном условии (в тех случаях, когда птице предлагалось сделать выбор между угощением и предметом, на который можно «купить» ровно точно такое же угощение) некоторые птицы (в особенности жако) всегда выбирали предмет, а не угощение. Ученые предположили, что для них сам предмет может изначально представлять бóльшую ценность, чем угощение, вне зависимости от того, какая цена была определена при обучении.

Авторы работы, таким образом, показали, что представители попугаевых способы эффективно оценивать прибыль и издержки принятия двух разных решений и выбрать наиболее полезное — даже в том случае, если оно не предусматривает получение немедленного вознаграждения. Тем не менее, ученые также отметили, что в дальнейших исследованиях по изучению задачи отложенного вознаграждения с участием животных следует учитывать тот факт, что птицы могут самостоятельно завышать или занижать ценность того или иного предмета.

Зимой прошлого года ученые выяснили, что за предрасположенность к получению немедленного вознаграждения у людей во многом отвечает однонуклеотидный полиморфизм интрона гена GPM6B. Также этот маркер коррелирует с риском развития клинической депрессии, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, ожирения и никотиновой зависимости.