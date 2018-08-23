Американка изобразила всех существующих покемонов на одном рисунке

Студентка университета искусств и известная художница из Нью-Йорка по имени Елена, работающая под псевдонимом Elena Fortunes, опубликовала в Twitter свою новую картину.
На рисунке девушка собрала вместе всех существующих покемонов и их ступени эволюции. Согласно ее подсчетам, всего в играх и мультфильмах появлялись 807 различных карманных монстров. Елена их детально изучила и поместила на один большой рисунок, работа над которым заняла у нее почти полгода.
Пользователи Сети пришли в восторг от масштабной картины и принялись искать на ней своих любимых персонажей.
Отметим, что картины с огромным количеством персонажей приобретают все большую популярность. Так, американский иллюстратор и дизайнер Эрик Келедиджан в течение 19 дней рисовал картину волшебного леса. А британский мультипликатор Том Гран каждый день в течение нескольких месяцев добавлял по герою на рисунок массовой драки.