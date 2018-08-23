Американка изобразила всех существующих покемонов на одном рисунке

Студентка университета искусств и известная художница из Нью-Йорка по имени Елена, работающая под псевдонимом Elena Fortunes, опубликовала в Twitter свою новую картину.

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На рисунке девушка собрала вместе всех существующих покемонов и их ступени эволюции. Согласно ее подсчетам, всего в играх и мультфильмах появлялись 807 различных карманных монстров. Елена их детально изучила и поместила на один большой рисунок, работа над которым заняла у нее почти полгода.

Пользователи Сети пришли в восторг от масштабной картины и принялись искать на ней своих любимых персонажей.