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14:12 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американка изобразила всех существующих покемонов на одном рисунке

На эту картину у нее ушло полгода.

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Студентка университета искусств и известная художница из Нью-Йорка по имени Елена, работающая под псевдонимом Elena Fortunes, опубликовала в Twitter свою новую картину.

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На рисунке девушка собрала вместе всех существующих покемонов и их ступени эволюции. Согласно ее подсчетам, всего в играх и мультфильмах появлялись 807 различных карманных монстров. Елена их детально изучила и поместила на один большой рисунок, работа над которым заняла у нее почти полгода.

Пользователи Сети пришли в восторг от масштабной картины и принялись искать на ней своих любимых персонажей.

Отметим, что картины с огромным количеством персонажей приобретают все большую популярность. Так, американский иллюстратор и дизайнер Эрик Келедиджан в течение 19 дней рисовал картину волшебного леса. А британский мультипликатор Том Гран каждый день в течение нескольких месяцев добавлял по герою на рисунок массовой драки.

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