Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гибель Ту-22М3 в Грузии: кто сбил уникальный бомбардировщик
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз
Скончалась любимая советская артистка
Рыбин и Сенчукова провели отпуск с сыном и его невестой
Какими были пенсии раньшеИ почему их давали только тем, у кого и так есть деньги
Пусть Крым признает: Лукашенко просит у Москвы миллиард - эксперт
Русские готовы: Запад не станет защищать Киев
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала
Ирина Розанова в неожиданном образе на съемках «Челночниц»
Конец семье: изнасилованная Шурыгина закрутила с новым мужчиной
СМИ выяснили, как Петросян стал миллиардером
50-летняя Стриженова стала выглядеть в два раза моложе
Новым трендом лета стал неожиданный цвет
Брошенная Биланом модель поправилась на 20 килограммов
Туристы РФ жалуются на испорченный отдых в Крыму
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 правил
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16:20 (мск), источник: РИА Новости

Дефицит сна влияет на отложение жира, выяснили ученые

СТОКГОЛЬМ, 23 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Недостаток сна всего за одну ночь может негативно сказаться на биологическом обмене в тканях организма человека и, в частности, повлиять на отложение жира и деградацию мышц, говорится в сообщении для прессы шведского Уппсальского университета со ссылкой на исследование, проведенное учеными этого вуза.

Наверх
Источник: Reuters

Работа шведских исследователей касается анализа, который раньше не делался. Ученые, в частности, изучили состояние тканей организма человека на молекулярном уровне после дефицита сна. В исследовании приняли участие 15 здоровых людей. Один день им предложили провести день в университетской лаборатории с нормальным приемом пищи и с ночным сном в восемь часов. В другой раз спать им ночью не разрешали. Утром после этих двух экспериментов у них брали небольшие образцы из тканей подкожного жира и скелетной мускулатуры — то есть из тканей, состояние которых часто указывает на нарушения в биологическом обмене у людей при диабете и ожирении. Вместе с этим у участников эксперимента брали и образцы крови для измерения ряда факторов, связанных с метаболизмом. Молекулярный анализ показал, в частности, что ночное бодрствование повлияло на изменение тканей.

«Ранее наша группа исследователей могла показать, что недостаток сна сам по себе — в форме отсутствия сна в ночное время — ведет к эпигенетическим изменениям в тех генах, которые контролируют ежедневные ритмы тканей. Наши новые данные свидетельствуют, что недостаток сна может изменить метилирование ДНК во многих частях генома», — сказал один из авторов исследования Йонатан Седернес, его слова приводятся в сообщении для прессы.

По его словам, анализ также показал признаки того, что жировая ткань при нарушении сна пытается накапливать жир, в то время как мышечная ткань показывает признаки деградации с пониженной возможностью использовать циркулирующий в крови сахар.
Болезнь
Лишний вес

Ученые полагают, что в целом все эти изменения в организме человека могут отчасти объяснить, почему нарушения сна и сменная работа повышают риск неблагоприятного для здоровья увеличения веса и развития диабета 2-го типа.

Исследователи намерены продолжить свой анализ для подтверждения данных, полученных лишь на основании одной бессонной ночи участников эксперимента. Ученые хотят также выяснить, может ли, и если может, то в какой степени, восстановить обмен веществ в организме нормальный сон, диета и тренировки. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.

В сообщении также напоминается, что о риске ожирения и развития заболевания диабетом 2-го типа из-за расстройств сна или в связи со сменными работами уже известно из ранее проведенных эпидемиологических исследований. Они уже констатировали связь между расстройствами сна и ожирением со снижением мышечной массы.

Это тоже интересно: Как лишние 5 минут сна влияют на здоровье

Борьба с лишним весом
Во время загрузки произошла ошибка.
31 июля© Ньюстюб
 У каждого будет не менее трех российских рабов. Прибалтийская мечта
Трамп будет счастлив, если Путин и Си похоронят доллар
Трамп: Если мне объявят импичмент, все станут очень бедными
Что нужно знать про новый закон о наследстве
Мастер фотошопа поместил знаменитостей в трущобы Индонезии
Песков прокомментировал возможность заявления Путина по пенсиям
Первобытное племя из джунглей впервые попало на видео
После военного парада в Курске перевернулся танк (видео)
Time поместил на обложку Трампа в затопленном Овальном кабинете
Спорт
Команды, которые больше всего изменились летом. «Реал Мадрид» Подробно о том, как устроен мадридский «Реал» после потери Роналду и Зидана
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Он должен был дать роботу имя.
Авто
В России снова изменят формат водительских прав МВД предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства «О регистрации транспортных средств» электронными носителями информации
Кино
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала Актеры приступили к съемкам второго сезона «Акушерки»
Недвижимость
Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)
Большинство россиян довольны своими жилищными условиями
Минстрой: органы власти не обязаны отвечать за достройку проблемного жилья
Хранение в малогабаритке: 10 идей из западных проектов
Леди
5 веских причин бежать от любимого мужчины Самые яркие признаки того, что жизнь с ним будет невыносимой.
Дети
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз Возлюбленная Эдди Мерфи Пейдж Батчер беременна.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь