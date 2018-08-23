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15:57 (мск), источник: Чердак

Потепление поможет выкачать больше нефти из российской Арктики

Нефтегазовый, лесной и сельскохозяйственные сектора местной экономики выиграют от изменения климата, а расходы на отопление сильно уменьшатся.

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Источник: РИА "Новости"

Ученые из Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (Санкт-Петербург) проанализировали влияние глобального потепления на экономику российской Арктики. Выяснилось, что в целом ряде случаев оно принесет позитивные изменения, хотя для более точного определения их масштаба и глубины нужны дополнительные данные. Соответствующая статья опубликована в Russian Meteorology and Hydrology.

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Исследователи использовали данные ряда математических моделей, симулирующих изменения ключевых параметров климата в арктическом регионе. Согласно расчетам, влияние глобального потепления на российскую часть Арктики будет неоднородным. Хотя в целом температуры поднимутся практически везде, в азиатской части они вырастут заметно больше. То же самое должно произойти и с количеством осадков — для российской Восточной Арктики оно возрастет гораздо больше, чем для севера европейской части страны.

Авторы работы попытались оценить влияние этих процессов на основные отрасли экономики в Арктике. По их оценке, добывающей индустрии (включая нефтегазовую) станет заметно проще работать в Арктике в XXI веке.

Снижение числа дней с температурами ниже 30 градусов по Цельсию потенциально сокращает время простоя бурового оборудования. Количество дней в году когда возможно вести бурение и прокладывать трубопроводы также заметно возрастет.

К минусам, которые несет с собой потепление, относится факт роста количества осадков. Как известно, чем выше температура на планете, тем больше на ней осадков. Особенно же это верно, как отмечают авторы работы, для средних и высоких широт. По их расчетам, более всего вырастет количество осадков выпадающих зимой — к концу века для Ямало-Ненецкого автономного округа на 40 процентов, а для севера Якутии и Чукотки на 70 процентов. Осадки зимой означают больше снега, который усложнит транспортные операции в это время года.

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Негативное влияние на инфраструктуру транспортировки нефти может оказать таяние вечной мерзлоты. Авторы, правда, ничего не пишут о влиянии глобального потепления на упрощение вывоза нефти и газа из региона — танкеры и газовозы из-за таяния льдов Северного Ледовитого океана смогут быстрее перемещаться по Арктике.

Кроме того, потепление сократит длительность отопительного сезона. Для арктической зоны Европейской части России его продолжительность уменьшится на 40−50 суток в год к середине XXI века и на 60−70 суток в год — к его концу. Общие затраты на отопительный сезон здесь могут упасть на 30 процентов. В арктических условиях это особенно важно потому, что в целом ряде районов российского севера энергосистемы изолированы, и их функционирование зависит от весьма дорогого северного завоза. Снижение потребности в завозе топлива может смягчить эту проблему. Позитивное влияние потепление окажет на лесное и сельское хозяйство (кроме оленеводства, где могут быть проблемы из-за роста количества выпадающего зимой снега).

Рост летних температур может привести к повышению смертности населения. Однако цифровые оценки такой тенденции в статье не приводятся.

Попутно никак не комментируется уже показанный зарубежными научными исследованиями факт — рост смертности от повышения летних температур может с большим запасом перекрываться ростом зимних температур, ведущим к снижению смертности.

Хотя исследователи и называют больше позитивных последствий смоделированного ими потепления, нежели негативных, они избегают решительных выводов и отмечают, что для получения более полного представления о проблеме нужно уделить большое внимание совершенствованию методов климатического моделирования будущего российской Арктики.

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