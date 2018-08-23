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16:16 (мск), источник: ТАСС

Журнал Time поместил на обложку изображение Трампа в затопленном кабинете Белого дома

Как сообщили в журнале, иллюстрация символизирует наличие серьезных проблем, с которыми президент США столкнулся в августе.

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НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Новый номер журнала Time выйдет с обложкой, на которой изображен президент США Дональд Трамп в полностью затопленном Овальном кабинете Белого дома. Об этом говорится в материале, размещенном в четверг на сайте издания.

Номер выйдет в свет в сентябре. На рисунке изображено, что Трамп находится в своем практически до потолка затопленном рабочем кабинете по шею в воде. Картинку сопровождает надпись: «На глубине» (с английского размещенную фразу также можно перевести «находиться в затруднительном положении»).

Как отмечает журнал, такая иллюстрация, созданная художником Тимом О’Брайеном, символизирует наличие серьезных проблем, с которыми Трамп столкнулся в течение последнего месяца.

Речь идет, в частности, о показаниях его бывшего адвоката Майкла Коэна, который пошел в суде на сделку со следствием, заявив о том, что Трамп в 2016 году поручил ему заплатить двум женщинам крупные суммы денег из средств, выделенных на предвыборную кампанию, за молчание о якобы имевших место интимных связях с нынешним президентом.

Кроме того, бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был признан присяжными виновным по восьми пунктам.

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Это уже третье изображение за авторством О’Брайена, помещенное на обложку Time. Ранее художник изображал Трампа в Овальном кабинете во время шторма, во второй раз — также в кабинете, наполовину заполненном водой.

«Нет сомнений, что события конца августа обозначили начало новой и опасной фазы для Трампа», — говорится в размещенном на сайте материале Time, который также выйдет в сентябрьском номере. Журнал приводит слова бывшего федерального прокурора Дэвида Аксельрода, который утверждает, что «впервые в суде были представлены серьезные улики, связывающие президента с уголовными деяниями». При этом издание отмечает, что Трампа к настоящему моменту, согласно опросам, все равно поддерживают до 87% республиканцев.

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