Журнал Time поместил на обложку изображение Трампа в затопленном кабинете Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Новый номер журнала Time выйдет с обложкой, на которой изображен президент США Дональд Трамп в полностью затопленном Овальном кабинете Белого дома. Об этом говорится в материале, размещенном в четверг на сайте издания.

Номер выйдет в свет в сентябре. На рисунке изображено, что Трамп находится в своем практически до потолка затопленном рабочем кабинете по шею в воде. Картинку сопровождает надпись: «На глубине» (с английского размещенную фразу также можно перевести «находиться в затруднительном положении»).

Как отмечает журнал, такая иллюстрация, созданная художником Тимом О’Брайеном, символизирует наличие серьезных проблем, с которыми Трамп столкнулся в течение последнего месяца.

Речь идет, в частности, о показаниях его бывшего адвоката Майкла Коэна, который пошел в суде на сделку со следствием, заявив о том, что Трамп в 2016 году поручил ему заплатить двум женщинам крупные суммы денег из средств, выделенных на предвыборную кампанию, за молчание о якобы имевших место интимных связях с нынешним президентом.

Кроме того, бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был признан присяжными виновным по восьми пунктам.

Это уже третье изображение за авторством О’Брайена, помещенное на обложку Time. Ранее художник изображал Трампа в Овальном кабинете во время шторма, во второй раз — также в кабинете, наполовину заполненном водой.

«Нет сомнений, что события конца августа обозначили начало новой и опасной фазы для Трампа», — говорится в размещенном на сайте материале Time, который также выйдет в сентябрьском номере. Журнал приводит слова бывшего федерального прокурора Дэвида Аксельрода, который утверждает, что «впервые в суде были представлены серьезные улики, связывающие президента с уголовными деяниями». При этом издание отмечает, что Трампа к настоящему моменту, согласно опросам, все равно поддерживают до 87% республиканцев.