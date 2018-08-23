Художник «оживил» детские рисунки (фото)
Это очень мило и немного пугающе.
Это очень мило и немного пугающе.
Отец двоих 3-летних детей по имени Том ведет забавный блог под названием Things I have drawn. Он перерисовывает рисунки своих малышей, делая их настолько реальными, что становится даже немного жутко. Звери, люди и машины приобретают совершенно настоящий вид.
Том отмечает, что он ни в коем случае не улучшает детские рисунки, а помогает им становиться более «живыми».
После того, как его блог стал приобретать популярность (сейчас на него подписаны более 120 тысяч человек), Том решил принимать рисунки и от других детей, так что приобщиться к прекрасному и немного пугающему искусству может теперь абсолютно любой ребенок в мире.
Кстати похожим творчеством занимается дизайнер и художник Аарон Зенс. Он создает забавных монстров по мотивам детских рисунков.