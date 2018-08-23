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18:51 (мск), источник: РИА Новости

Путин возложил цветы к монументу погибшим морякам с подлодки «Курск»

КУРСК, 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отдал дань памяти морякам с подводной лодки «Курск».

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Источник: РИА "Новости"

Путин посетил монумент, сооруженный в память о подводниках в Курске, и возложил к нему цветы.

Российский атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений СФ. Все 118 членов экипажа погибли.

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