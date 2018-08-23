Путин возложил цветы к монументу погибшим морякам с подлодки «Курск»
КУРСК, 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отдал дань памяти морякам с подводной лодки «Курск».
КУРСК, 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отдал дань памяти морякам с подводной лодки «Курск».
Путин посетил монумент, сооруженный в память о подводниках в Курске, и возложил к нему цветы.
Российский атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения