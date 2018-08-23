Источник: РИА "Новости"

Писателя, экс-заместителя командира батальона армии самопровозглашенной ДНР Захара Прилепина задержали на границе Боснии и Герцоговины «как террориста» на основании официального документа, выданного Министерством безопасности республики. Об этом сам Прилепин сообщил в Facebook.

«23 августа, по дороге из Белграда в Баня-Луку, куда я был приглашен в качестве почетного гостя и участника “Собрания Кочича”, меня задержали на границе с Боснией и Герцоговиной. Развернули как террориста», — написал Прилепин.

Писателя задержали на основании официального документа, выданного Министерством безопасности Боснии и Герцоговины: с 26 марта 2018 года Прилепину запрещен въезд на территорию республики.