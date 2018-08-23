Захара Прилепина задержали на границе Боснии и Герцоговины
Писателя задержали на основании официального документа, выданного Министерством безопасности Боснии и Герцоговины.
Писателя задержали на основании официального документа, выданного Министерством безопасности Боснии и Герцоговины.
Писателя,
Писателя задержали на основании официального документа, выданного Министерством безопасности Боснии и Герцоговины: с 26 марта 2018 года Прилепину запрещен въезд на территорию республики.
Захар Прилепин (настоящее имя — Евгений Николаевич Прилепин) — российский писатель, филолог и публицист. Лично участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе. Согласно открытым источникам, с конца 2015-го он является советником главы ДНР Александра Захарченко. «За проявленное мужество» награжден Крестом добровольцев Донбасса. В октябре 2016 года сформировал батальон специального назначения, который получил негласное название «батальон Прилепина». Писатель занимал в нем должность заместителя командира и политрука до 8 июля 2018 года.
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