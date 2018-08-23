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21:08 (мск), источник: Daily Storm

Захара Прилепина задержали на границе Боснии и Герцоговины

Писателя задержали на основании официального документа, выданного Министерством безопасности Боснии и Герцоговины.

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Источник: РИА "Новости"

Писателя, экс-заместителя командира батальона армии самопровозглашенной ДНР Захара Прилепина задержали на границе Боснии и Герцоговины «как террориста» на основании официального документа, выданного Министерством безопасности республики. Об этом сам Прилепин сообщил в Facebook.

«23 августа, по дороге из Белграда в Баня-Луку, куда я был приглашен в качестве почетного гостя и участника “Собрания Кочича”, меня задержали на границе с Боснией и Герцоговиной. Развернули как террориста», — написал Прилепин.

Писателя задержали на основании официального документа, выданного Министерством безопасности Боснии и Герцоговины: с 26 марта 2018 года Прилепину запрещен въезд на территорию республики.

Захар Прилепин (настоящее имя — Евгений Николаевич Прилепин) — российский писатель, филолог и публицист. Лично участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе. Согласно открытым источникам, с конца 2015-го он является советником главы ДНР Александра Захарченко. «За проявленное мужество» награжден Крестом добровольцев Донбасса. В октябре 2016 года сформировал батальон специального назначения, который получил негласное название «батальон Прилепина». Писатель занимал в нем должность заместителя командира и политрука до 8 июля 2018 года.

 Захара Прилепина задержали на границе Боснии и Герцеговины
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