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20:49 (мск), источник: РИА Новости

Актер Стивен Сигал стал индивидуальным предпринимателем в России

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Актёр Стивен Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) в России, чтобы легализовать свою деятельность, так как большую часть времени он живёт и работает в РФ, сообщил РИА Новости представитель артиста Анар Рейбанд.

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Источник: РИА Новости

Он пояснил, что Сигал подал заявление в инспекцию ФНС по городу Электросталь в Подмосковье, где он проживает на данный момент.

«Дело в том, что мистер Сигал около 70−80% своего времени проводит в России, поэтому ему логично было создать ИП, чтобы имелась какая-то налоговая база, чтобы спокойно продолжать свою рабочую деятельность. Он не хочет быть как некоторые иностранные граждане, которые получили гражданство России, чтобы потом за ним бегали судебные приставы», — сказал Рейбанд.

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Он отметил, что Сигал уже снялся в нескольких фильмах в России, и намерен продолжить эту деятельность.

«Более того, он замечательный музыкант, записал несколько блюзовых альбомов, и в планах у него записать новый», — добавил собеседник агентства.

Информация о том, что Сигал зарегистрирован в качестве ИП, появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Таким образом, актер сможет платить налоги в РФ от предпринимательской деятельности, но при этом в ближайшее время Сигал должен будет выбрать, по какой системе налогообложения он будет это делать: по общей, упрощенной, либо приобретет патент.

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