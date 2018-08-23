«Единая Россия» внесет в Госдуму предложения по обустройству воинских мемориалов

Сегодня муниципалитеты, к сожалению, не могут открывать новые воинские мемориалы после тех экспедиций, которые мы проводим по результатам поисковых работ. Есть случаи, когда земли частные, и мы не можем туда попасть не только, проводя поисковые работы, но и ведя благоустройство и создание новых мемориалов.

Ильдар Бикбаев депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Совета регионального общественного фонда поисковых отрядов Башкирии