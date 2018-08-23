«Единая Россия» внесет в Госдуму предложения по обустройству воинских мемориалов

Фракция партии «Единая Россия» внесет в Госдуму предложения по обеспечению доступа к землям, на которых должны быть обустроены или благоустроены воинские мемориалы. Об этой инициативе сообщил в четверг депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Совета регионального общественного фонда поисковых отрядов Башкирии Ильдар Бикбаев на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны.
«Мы сегодня с коллегами-депутатами от фракции “Единая Россия” в Государственную думу готовы внести ряд предложений, в том числе по разграничению полномочий, связанных с увековечиванием памяти погибших защитников Отечества, касающихся, в том числе, субъектов федерации», — сказал Бикбаев.
Сегодня муниципалитеты, к сожалению, не могут открывать новые воинские мемориалы после тех экспедиций, которые мы проводим по результатам поисковых работ. Есть случаи, когда земли частные, и мы не можем туда попасть не только, проводя поисковые работы, но и ведя благоустройство и создание новых мемориалов.
Ильдар Бикбаевдепутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Совета регионального общественного фонда поисковых отрядов Башкирии
Встреча президента с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями поисковых отрядов была приурочена к случаю 75-летия победы в Курской битве. Битва стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России.