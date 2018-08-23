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22:17 (мск), источник: ТАСС

«Единая Россия» внесет в Госдуму предложения по обустройству воинских мемориалов

КУРСК, 23 августа. /ТАСС/ — Депутат Госдумы от фракции Ильдар Бикбаев отметил, что муниципалитеты не могут открывать новые памятники и проводить поисковые работы на частных территориях.

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Источник: РИА "Новости"

Фракция партии «Единая Россия» внесет в Госдуму предложения по обеспечению доступа к землям, на которых должны быть обустроены или благоустроены воинские мемориалы. Об этой инициативе сообщил в четверг депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Совета регионального общественного фонда поисковых отрядов Башкирии Ильдар Бикбаев на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны.

«Мы сегодня с коллегами-депутатами от фракции “Единая Россия” в Государственную думу готовы внести ряд предложений, в том числе по разграничению полномочий, связанных с увековечиванием памяти погибших защитников Отечества, касающихся, в том числе, субъектов федерации», — сказал Бикбаев.

Сегодня муниципалитеты, к сожалению, не могут открывать новые воинские мемориалы после тех экспедиций, которые мы проводим по результатам поисковых работ. Есть случаи, когда земли частные, и мы не можем туда попасть не только, проводя поисковые работы, но и ведя благоустройство и создание новых мемориалов.
Ильдар Бикбаев
депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Совета регионального общественного фонда поисковых отрядов Башкирии

Встреча президента с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями поисковых отрядов была приурочена к случаю 75-летия победы в Курской битве. Битва стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России.

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