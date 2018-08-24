Найден исчезнувший у берегов Африки танкер с грузино-российским экипажем
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — О состоянии здоровья членов экипажа не сообщается.
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — О состоянии здоровья членов экипажа не сообщается.
Пропавший на прошлой неделе у берегов западной Африки танкер под панамским флагом «Пантелена», на борту которого находятся 17 грузинских и двое российских моряков, обнаружен и доставлен в порт Овендо (Габон), сообщают в четверг вечером грузинские СМИ. По информации СМИ, об обнаружении судна сообщает Региональный центр морской безопасности Центральной Африки.
На прошлой неделе МИД Грузии сообщил об исчезновении судна Pantelena IMO 9321469. По информации ведомства, в последний раз судно выходило на связь 14 августа, находясь в Гвинейском заливе.
Судно «Пантелена» принадлежит греческой компании Lotus Shipping.
В четверг утром в МИД Грузии сообщили журналистам, что к поискам судна подключены, как Габон, так и другие государства региона, а также британский морской центр UKMTO. Не исключали, что судно могло быть захвачено пиратами.
Со своей стороны в МИД России заявляли, что держат на контроле ситуацию с пропавшим в Габоне танкером, на борту которого находятся два гражданина России.