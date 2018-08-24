Количество жалоб в Роскомнадзор на сайты выросло вдвое
Чаще всего россиян раздражают
Чаще всего россиян раздражают
Россияне стали в два раза чаще жаловаться на
В первой половине 2018 года в Роскомнадзор поступило более 237 тыс. обращений от граждан, юридических лиц, органов власти и местного самоуправления о наличии на страницах в интернете противоправной информации, сообщили «Известиям» в службе. За аналогичный период прошлого года в Роскомнадзор таких обращений было 119 тыс.
Наибольшее количество обращений поступило по поводу азартных игр — 143 тыс. Для сравнения: за первое полугодие 2017-го их было 39 тыс. Также увеличилось количество обращений по поводу страниц, связанных с незаконным оборотом наркотиков, — с 40 тыс. до 51 тыс. По поводу ресурсов с призывами к самоубийству граждане обращались в Роскомнадзор 21 тыс. раз (за аналогичный период прошлого года — 19 тыс).
Также в этом году впервые начали поступать жалобы на сайты, которые занимаются
Увеличение количества жалоб в Роскомнадзор может быть связано с ростом активности общественных движений, которые занимаются выявлением противоправных сайтов. В свою очередь, их появление может быть продиктовано возрастающим объемом запрещенной информации в Сети и накопившимся раздражением от этого.
Россияне стали более грамотными, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Он уверен, что на сайты с противоправной информацией жалуются и обычные пользователи.
Граждане начали понимать, куда можно обращаться для защиты своих прав. Популярность обращений по поводу азартных
Пока далеко не все граждане осведомлены о возможности подать жалобу в Роскомнадзор, отметил президент Фонда информационной демократии Илья Массух. Но с ростом цифровизации количество вопросов и обращений растет.
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