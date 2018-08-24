СМИ: убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в досрочном освобождении

Источник: AP 2018

Очередной отказ означает, что Чепмен проведет в тюрьме еще по меньшей мере два года. Ранее заключенный подавал аналогичное прошение в 2016 году.

По данным издания, комиссия решила отказать Чепмену, поскольку его освобождение «было бы несовместимо с благосостоянием и безопасностью общества и таким образом обесценило бы серьезный характер преступления, подрывая уважение к закону».

Вдова Леннона Йоко Оно отказалась комментировать это решение, но ее адвокат Джонас Хербсман сообщил изданию, что она отправила комиссии письмо, в котором попросила не выпускать Чепмена.

Источник: AP 2018

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Восьмого декабря 1980 года преступник пять раз выстрелил в спину культовому музыканту, когда тот вместе с женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory. Через 25 минут врачи констатировали смерть Леннона от потери крови. Чепмен не пытался сбежать с места преступления, полиция застала его там же за чтением «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.

До спланированного убийства он несколько раз пытался покончить с собой и лечился от депрессии. Кроме того, Чепмен признался, что замышлял покушения на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис.

Суд признал убийцу вменяемым и приговорил его к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.

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