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08:23 (мск), источник: РИА Новости

На Аляске горбатый кит заставил туристов неожиданно «принять душ»

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Горбатый кит удивил туристов на Аляске, показав акробатический трюк прямо перед прогулочной лодкой, сообщает Daily Mail.

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Туристы наблюдали за фонтаном, который пускал кит в стороне от лодки, вдруг перед ними показался еще один: он резко выпрыгнул из воды, перевернулся в воздухе и, окатив людей волной, скрылся.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пораженные наблюдатели оказались мокрыми с ног до головы после этого невероятного зрелища. Уникальные кадры удалось получить во время путешествия для наблюдения за китами в районе залива Аляска.

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