Уроки одной демонстрации

Источник: AP 2018

«Стыдно быть советским!»

В середине августа 1968 г. Александр Солженицын, живший летом в своем дачном домике под Наро-Фоминском, каждую ночь слышал с Киевского шоссе гул проходящей на запад военной техники. Он понимал, что идет переброска советских войск в сторону Чехословакии — отношения между реформистским руководством ЧССР и Кремлем становились всё напряженнее, все ждали развязки. Когда утром 21 августа западные радиостанции сообщили о вторжении в Прагу войск Варшавского договора, это не стало для него сюрпризом — сбылись худшие предположения.

Солженицын чувствовал личную ответственность за происходившее в Чехословакии: старт тамошней «перестройке» был во многом дан в июне 1967 г. ходом писательского съезда, а он, в свою очередь, начался с чтения перед делегатами перевода на чешский разорвавшейся в мае 1967 г. в Москве бомбы — открытого письма Солженицына IV съезду советских писателей с критикой цензуры и требованием гласности.

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Первым душевным движением Солженицына было протестовать. Причем протестовать коллективно, от лица всей советской либеральной интеллигенции, целый год с надеждой и симпатией наблюдавшей за попыткой создания в Чехословакии «социализма с человеческим лицом». По мысли Солженицына, этот протест должен был быть облечен в афористическую форму публичного заявления, состоящего всего из трех слов: «Стыдно быть советским». Подписанное им самим и несколькими дружественными ему советскими нобилями из числа самых выдающихся, вроде академика Капицы, Шостаковича, Твардовского и Ростроповича, такое заявление могло, по мысли Солженицына, произвести надлежащий эффект, продемонстрировав миру, что лидеры общественного мнения СССР не принимают грубого насилия со стороны Москвы по отношению к чехословацким реформаторам социализма.

Очень скоро, однако, стало ясно, что никто из этаблированных деятелей науки и культуры по разным причинам не решится на публичный протест, — слишком радикальным для них будет такой жест полного разрыва с системой.

На персональный же протест не решился сам Солженицын — из опасений за судьбы спрятанного от КГБ «Архипелага ГУЛАГа» и неоконченной тогда полной редакции «В круге первом».

Советская научная и культурная элита молчала, а медиа заполнялись репортажами о единодушном одобрении всеми советскими людьми интернациональной помощи братскому чехословацкому народу.

Так продолжалось четыре дня.

«За вашу и нашу свободу!»

В полдень 25 августа восемь человек — Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг — вышли на Красную площадь к Лобному месту на демонстрацию протеста против советского вторжения в Чехословакию.

Произошло событие, ставшее знаковым в истории русского общества и в исторической ретроспективе спасшее его честь.

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Задуманное Солженицыным лаконичное заявление переиначивало на новый лад знаменитые слова политического эмигранта столетней давности Александра Герцена, произнесенные им во время подавления русскими войсками польского восстания 1863 г. — «Стыдно быть русским!». Среди лозунгов, нарисованных от руки на транспарантах, на несколько минут поднятых демонстрантами на Красной площади, был призыв «За вашу и нашу свободу!» — не менее знаменитый девиз другого польского восстания против Российской империи — 1830−1831 гг. Повстанцы писали его на своих штандартах на двух языках — польском и русском, что подчеркивало его наднациональный смысл. Советская оккупация свободолюбивой Чехословакии естественным образом актуализировала вековую традицию российского демократического протеста с его идеализмом, интернациональностью и апелляцией к нравственным ценностям, получившим в середине ХХ в. имя «защита прав человека».

Форма протестной демонстрации была хотя и неожиданной для властей, но не уникальной в послесталинской Москве.

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В декабре 1965 г. на Пушкинской площади впервые с 1927 г., когда в рамках празднования 10-летия Октябрьской революции по Москве прошла колонна троцкистской оппозиции, уже состоялся, как сказали бы сегодня, несанкционированный митинг в защиту арестованных КГБ писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, положивший продолжившуюся до конца 1970-х гг. традицию собраний правозащитников на Пушкинской площади.

Уникальными были символическая локация протеста — на Красной площади, в сердце советского государства, — и его повестка.

На этот раз поводом была не частная несправедливость по отношению к гражданам, а вся неразрывно связанная внешне- и внутриполитическая стратегия советской власти, получившая в западной политологии имя «доктрины Брежнева» и позволявшая силой удерживать в рамках социалистической системы с ее экономико-политическими ограничениями не только граждан СССР, но и страны Восточной Европы, оказавшиеся не по своей воле в советской зоне влияния после Второй мировой войны.

Протест против государственного насилия — прежде всего политического и идеологического — будет стержнем того общественного движения, которое начинает возникать в СССР в середине 1960-х и впоследствии получит всемирную известность как диссидентское.

Демонстрация на Красной площади станет одним из центральных событий его истории и поэтической мифологии («Смеешь выйти на площадь?!» из песни Александра Галича, хоть и написанной за два дня до демонстрации, но неизбежно связывавшейся с ней в сознании современников).

Этика vs. политика

Особый статус демонстрации 25 августа 1968 г. в истории диссидентства связан отчасти с ее нетипичной для советских инакомыслящих формой живого действия — по остроумному замечанию историка правозащитного движения в СССР Александра Даниэля, почти вся диссидентская деятельность в Советском Союзе сводилась по преимуществу к продуцированию различного рода текстов.

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С другой стороны, воплощенные в этом действии смыслы оказываются характерными для всего советского диссидентства в целом: его ненасильственный характер (демонстрация была сидячей) и идеалистическая, правовая мотивировка — участники демонстрации говорили на суде, что протестовали прежде всего против нарушения норм международного права и права наций на самоопределение.

На суде же арестованные участники демонстрации, обвиненные в клевете на советский строй и нарушении общественного порядка, подчеркивали индивидуальный характер своих действий, далекий от всякой политической общности, партийности. Среди демонстрантов были представители самых разных социальных слоев — от филолога и поэта до физика и рабочего.

Всех их объединяло оскорбленное агрессией нравственное чувство, необходимость протестовать против произошедшей, с их точки зрения, несправедливости.

Эта этическая доминанта, ярко проявившаяся в акте демонстрации на Красной площади, была свойственна всей деятельности в защиту прав человека в СССР. Она вводит важнейшую для понимания природы советского диссидентства тему его внеположности и даже враждебности сфере политического, как неизбежно связанного с насилием и ложью.

Глубинное противостояние политики и этики было сформулировано Максом Вебером в статье 1919 г. «Политика как призвание и профессия».

Кто хочет заниматься политикой вообще и сделать ее своей единственной профессией спутывается с дьявольскими силами, которые подкарауливают его при каждом действии насилия. Кто ищет спасения своей души и других душ, тот ищет его не на пути политики, которая имеет совершенно иные задачи — такие, которые можно разрешить только при помощи насилия. Макс Вебер статья 1919 г. «Политика как призвание и профессия»

Травматический опыт коммунистической политики, проводившейся с 1917 г. с помощью чудовищного террора и насилия, утвердил во многих в СССР отвращение к политике в целом. Методы противостояния злу, практиковавшиеся диссидентским сообществом, были подчеркнуто непрагматическими с точки зрения реальной политической обстановки.

В свое время Герцен лишился общественной поддержки в России из-за своей антироссийской позиции в имперском конфликте с Польшей.

Участники демонстрации 25 августа, выходя на Красную площадь, сознательно шли не только на риск репрессий со стороны властей, но и на риск столкновения с «патриотически» настроенными соотечественниками, обработанными эффективной пропагандистской машиной.

Конечно, количество несогласных с советским вторжением в ЧССР превышало восемь человек, но степень тогдашнего общественного возмущения не стоит преувеличивать. Тот же Солженицын, посетив в конце августа 1968 г. выдающегося биолога Николая Тимофеева-Ресовского, невозвращенца, до 1945 г. работавшего в Германии и отсидевшего шесть лет в советской тюрьме, с горечью услышал от него слова о том, что не войди войска Варшавского пакта в Чехословакию, «там уже были бы солдаты НАТО».

Экономика и «третья корзина»

Сугубо этический характер диссидентского протеста, его сознательная сосредоточенность на морально-нравственной повестке, центральными пунктами которой были вопросы национального покаяния за преступления сталинизма и борьба за гуманитарные права и свободы, определили низкий уровень популярности правозащитных идей в период стабильного развития Советского Союза.

С изменением экономического положения СССР и резким падением уровня жизни его граждан во второй половине 1980-х гг., совпавших с инициированной Горбачевым кампанией перестройки и гласности, отношение к диссидентской идеологии стало меняться.

В январе 1991 г., после кровавых столкновений в объявившей о независимости от СССР Литве, демонстрация «Нет оккупации Литвы!» собрала на московской Манежной площади уже не восемь человек, а около 200 000.

Диссидентская этическая повестка — и в том числе лозунг «За вашу и нашу свободу!», поднятый демонстрантами на Красной площади 25 августа 1968 г., — связалась тогда в сознании людей с ощущением экономического кризиса СССР, прямо влиявшего на их повседневную жизнь, и получила, пусть и временно, поддержку миллионов граждан.

Парадоксальным образом крах в СССР хельсинкской «второй корзины» (экономической) поднял в массовом сознании людей статус «третьей», гуманитарной. Соблюдение прав человека стало в головах советских граждан одним из элементов благополучного общества.

Тому, что этот моральный урок был к 1991 г. если не выучен, то, по крайней мере, задан нашему обществу, мы обязаны и восьмерым смельчакам, посмевшим выйти на площадь 50 лет назад.