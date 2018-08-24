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02:24 (мск), источник: Известия

Ученые объяснили поражение Наполеона извержением вулкана

Французский император Наполеон Бонапарт потерпел поражение в битве при Ватерлоо во многом из-за сильных дождей, которые могли быть вызваны извержением вулкана в Индонезии. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона.

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Источник: AFP 2018

За два месяца до сражения под Ватерлоо в 1815 году на индонезийском острове Сумбава произошло извержение вулкана Тамбора, которое привело к гибели 100 тыс. человек и повлияло на погодные условия во всем мире.

Согласно исследованиям доктора Мэтью Денджа, вулкан мог оказать влияние и на историческую битву. По его словам, вулканический пепел вызвал «короткое замыкание» в ионосфере и спровоцировал формирование облаков.

Это, в свою очередь, привело к сильным дождям в Европе. Неблагоприятные погодные условия описаны в исторических книгах и художественной литературе.

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«Виктор Гюго в романе “Отверженные” сказал о битве при Ватерлоо: “Не по сезону облачного неба хватило бы, чтобы привести к концу света”. Теперь мы на один шаг ближе к пониманию роли Тамбора в битве на другом конце света», — цитирует Денджа «РИА Новости».

Чтобы подтвердить свою теорию ученый провел серию экспериментов. Он создал модель, рассчитывающую дальность полета заряженного вулканического пепла и выяснил, что частицы меньше 0,2 миллионных метра могут достичь ионосферы.

Битва при Ватерлоо состоялась 18 июня 1815 года и была попыткой вернувшегося из ссылки на Эльбе Наполеона вернуть власть. После поражения свергнутый император был вновь сослан, в этот раз на остров Святой Елены.

19 июня ообщалось, что треуголка, потерянная Наполеоном во время битвы при Ватерлоо, была продана на аукционе во Франции за €350 тыс.

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