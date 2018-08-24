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02:56 (мск), источник: Известия

Художник Time объяснил обложку с Трампом в затопленном кабинете

Художник Time Тим О’Брайен рассказал об обложке журнала, на которой изображён президент США Дональд Трамп в затопленном кабинете. Об этом он написал в своем twitter.

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«Я подумал, что по-прежнему видеть его в кресле будет слишком смешно или, наверное, страшно. Но если он наверху, то кажется, что он все еще борется», — заметил художник.

Эта обложка стала третьей в серии, где Трамп изображен в своем кабинете за столом.

На первом рисунке со стола разлетались бумаги, на втором — кабинет наполовину был заполнен водой.

23 августа отмечалось, что обложка журнала, который выйдет 3 сентября, сопровождается подписью: In Deep («В беде»).

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