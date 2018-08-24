Художник Time объяснил обложку с Трампом в затопленном кабинете
Художник Time Тим О’Брайен рассказал об обложке журнала, на которой изображён президент США Дональд Трамп в затопленном кабинете. Об этом он написал в своем twitter.
Художник Time Тим О’Брайен рассказал об обложке журнала, на которой изображён президент США Дональд Трамп в затопленном кабинете. Об этом он написал в своем twitter.
«Я подумал, что
Эта обложка стала третьей в серии, где Трамп изображен в своем кабинете за столом.
На первом рисунке со стола разлетались бумаги, на втором — кабинет наполовину был заполнен водой.
23 августа отмечалось, что обложка журнала, который выйдет 3 сентября, сопровождается подписью: In Deep («В беде»).
Читайте также: