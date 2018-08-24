Источник: запуск спутников OneWeb переносится из-за неготовности аппаратов

Группировки спутников британской компании OneWeb будет развернута с помощью российских ракет-носителей «Союз-2». Для этого зафрахтован 21 пуск отечественных носителей: пяти с космодрома Куру, 10 с Байконура и 6 с космодрома Восточный.

«В связи с проблемами с изготовлением космических аппаратов первый пуск по программе OneWeb с космодрома Куру сдвигается как минимум на февраль 2019 года. Соответственно, происходит перенос и всех остальных запусков по этой программе. Первый пуск с Байконура состоится не ранее конца лета-начала осени 2019 года, а пуски с космодрома Восточный сдвигаются на 2020 год», — сказал собеседник.

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Ранее первый квалификационный пуск намечался с космодрома Куру на декабрь 2018 года, а концу 2019 года система OneWeb должна была достичь минимальной рабочей конфигурации из 300 космических аппаратов и приступить к предоставлению коммерческих услуг доступа к интернету из любой точки мира.

«Перенос первого пуска на февраль и сдвиг всей программы пусков, даже при высоком темпе запусков во второй половине 2019 года, не позволит развернуть такое число космических аппаратов и работоспособной система OneWeb может стать лишь в первом квартале 2020 года», — отметил собеседник.

В рамках первого пуска с французского космодрома Куру из Французской Гвианы на орбиту должна быть выведена пробная серия из 10 спутников. В течение около полугода они будут проходить летные испытания, после чего начнутся пуски с Байконура. Во время каждого такого пуска на орбиту будет выводиться 32−36 космических аппаратов. Затем стартовая бригада переедет на Восточный, откуда также проведут пуски по программе.

«Предполагается, что темп запусков будет выше, чем один пуск в месяц. Уже изготовлено шесть ракет “Союз-2” — две из них отправлены на космодром Байконур, одна на космодром Куру, еще три хранятся на заводе в Самаре», — рассказал собеседник.

С космодрома Куру запуски будут проводиться ракетами «Союз-СТ-Б» и разгонными блоками «Фрегат-МТ», с Байконура и Восточного ракетами «Союз-2.1б» и разгонными блоками «Фрегат-М». Ракеты изготавливаются в Самаре на РКЦ «Прогресс», а разгонные блоки — в НПО имени Лавочкина.

Спутники для демонстрационного запуска будут изготовлены головным предприятием корпорации Airbus Defense and Space в Тулузе, а остальные — СП OneWeb и Airbus Defense and Space на заводе в США.

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Космические аппараты OneWeb имеют массу около 150 килограммов и оснащены фазированной излучающей решеткой Кu-диапазона. Спутники будут размещены в 18 плоскостях (по 40 спутников в каждой плоскости) на круговой орбите высотой около 1,2 тысячи километров от Земли.

Британская спутниковая система высокоскоростной интернет-связи OneWeb будет основываться на работе 672 космических аппаратов на двух круговых орбитах — 800 и 950 километров. Другой важной компонентой проекта являются станции сопряжения, которые непосредственно будут раздавать интернет на обслуживаемых территориях. Первоначально планируется построить 50 станций сопряжения, а в перспективе они должны быть размещены на расстоянии около 2,5 тысяч километров друг от друга по всему земному шару.