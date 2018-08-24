Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Решение Лукашенко омрачило встречу с Путиным
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
Анна Седокова впервые за год показала младшую дочь
Поддержка растет: кто в Европе признал Крым российским
Рыбин и Сенчукова провели отпуск с сыном и его невестой
Какими были пенсии раньшеИ почему их давали только тем, у кого и так есть деньги
Отказ от доллара: РФ может запустить глобальную реакцию - эксперт
Германия хочет бойкотировать Игры: виновата ли РФ
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала
Ирина Розанова в неожиданном образе на съемках «Челночниц»
Конец семье: изнасилованная Шурыгина закрутила с новым мужчиной
СМИ выяснили, как Петросян стал миллиардером
Рубль резко укрепился после заявления ЦБ
Порошенко извинился за сказанное в 2014 году
Туристы из РФ жалуются на испорченный отдых в Крыму - СМИ
Муж узнал в жене порнозвезду и решил выселить её
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Как оформить кухню в стиле кантри: фото
Фоторепортажи
33Дефолт-98: как это было
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
07:24 (мск), источник: РИА Новости

Источник: запуск спутников OneWeb переносится из-за неготовности аппаратов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Первый запуск спутников британской системы OneWeb с европейского космодрома Куру на российской ракете «Союз-2» переносится на февраль 2019 года из-за неготовности космических аппаратов, сдвигается и вся последующая программа пусков с космодромов Байконур и Восточный, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Наверх

Группировки спутников британской компании OneWeb будет развернута с помощью российских ракет-носителей «Союз-2». Для этого зафрахтован 21 пуск отечественных носителей: пяти с космодрома Куру, 10 с Байконура и 6 с космодрома Восточный.

«В связи с проблемами с изготовлением космических аппаратов первый пуск по программе OneWeb с космодрома Куру сдвигается как минимум на февраль 2019 года. Соответственно, происходит перенос и всех остальных запусков по этой программе. Первый пуск с Байконура состоится не ранее конца лета-начала осени 2019 года, а пуски с космодрома Восточный сдвигаются на 2020 год», — сказал собеседник.

Читайте также
Китай предложил России создать аналог OneWeb

Ранее первый квалификационный пуск намечался с космодрома Куру на декабрь 2018 года, а концу 2019 года система OneWeb должна была достичь минимальной рабочей конфигурации из 300 космических аппаратов и приступить к предоставлению коммерческих услуг доступа к интернету из любой точки мира.

«Перенос первого пуска на февраль и сдвиг всей программы пусков, даже при высоком темпе запусков во второй половине 2019 года, не позволит развернуть такое число космических аппаратов и работоспособной система OneWeb может стать лишь в первом квартале 2020 года», — отметил собеседник.

В рамках первого пуска с французского космодрома Куру из Французской Гвианы на орбиту должна быть выведена пробная серия из 10 спутников. В течение около полугода они будут проходить летные испытания, после чего начнутся пуски с Байконура. Во время каждого такого пуска на орбиту будет выводиться 32−36 космических аппаратов. Затем стартовая бригада переедет на Восточный, откуда также проведут пуски по программе.

«Предполагается, что темп запусков будет выше, чем один пуск в месяц. Уже изготовлено шесть ракет “Союз-2” — две из них отправлены на космодром Байконур, одна на космодром Куру, еще три хранятся на заводе в Самаре», — рассказал собеседник.

С космодрома Куру запуски будут проводиться ракетами «Союз-СТ-Б» и разгонными блоками «Фрегат-МТ», с Байконура и Восточного ракетами «Союз-2.1б» и разгонными блоками «Фрегат-М». Ракеты изготавливаются в Самаре на РКЦ «Прогресс», а разгонные блоки — в НПО имени Лавочкина.

Спутники для демонстрационного запуска будут изготовлены головным предприятием корпорации Airbus Defense and Space в Тулузе, а остальные — СП OneWeb и Airbus Defense and Space на заводе в США.

Читайте также
Энергетика слюней и бумаги: новый способ получить электричество

Космические аппараты OneWeb имеют массу около 150 килограммов и оснащены фазированной излучающей решеткой Кu-диапазона. Спутники будут размещены в 18 плоскостях (по 40 спутников в каждой плоскости) на круговой орбите высотой около 1,2 тысячи километров от Земли.

Британская спутниковая система высокоскоростной интернет-связи OneWeb будет основываться на работе 672 космических аппаратов на двух круговых орбитах — 800 и 950 километров. Другой важной компонентой проекта являются станции сопряжения, которые непосредственно будут раздавать интернет на обслуживаемых территориях. Первоначально планируется построить 50 станций сопряжения, а в перспективе они должны быть размещены на расстоянии около 2,5 тысяч километров друг от друга по всему земному шару.

Для изготовления спутников (а всего, включая резерв, намечено изготовить порядка 900 космических аппаратов), оплаты пусковых услуг и строительства наземного терминала и центра управления, кампания OneWeb LLC планирует привлечь до трех миллиардов долларов частного капитала и уже заручилась поддержкой многих влиятельных корпораций.

 У каждого будет не менее трех российских рабов. Прибалтийская мечта
Трамп будет счастлив, если Путин и Си похоронят доллар
Госдеп назвал дату введения санкций против России
Что делать россиянам в период нестабильности рубля
«Ъ» назвал причину пожара в «Зимней вишне»
В США убийце Джона Леннона в 10-й раз отказали в освобождении
ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка
Песков прокомментировал возможность заявления Путина по пенсиям
Урок одной демонстрации: как протест спас честь русского народа
Спорт
Дзюба и Заболотный принесли «Зениту» комфортную победу в ЛЕ Российский футбольный клуб обыграл норвежский «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Он должен был дать роботу имя.
Авто
В России снова изменят формат водительских прав МВД предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства «О регистрации транспортных средств» электронными носителями информации
Кино
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала Актеры приступили к съемкам второго сезона «Акушерки»
Недвижимость
Большинство россиян довольны своими жилищными условиями
Минстрой: органы власти не обязаны отвечать за достройку проблемного жилья
Бум или отчаяние: почему бурно растет ипотечный рынок
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
Леди
5 веских причин бежать от любимого мужчины Самые яркие признаки того, что жизнь с ним будет невыносимой.
Дети
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз Возлюбленная Эдди Мерфи Пейдж Батчер беременна.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь