Источник: запуск спутников OneWeb переносится из-за неготовности аппаратов
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Первый запуск спутников британской системы OneWeb с европейского космодрома Куру на российской ракете «Союз-2» переносится на февраль 2019 года
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Первый запуск спутников британской системы OneWeb с европейского космодрома Куру на российской ракете «Союз-2» переносится на февраль 2019 года
Группировки спутников британской компании OneWeb будет развернута с помощью российских
«В связи с проблемами с изготовлением космических аппаратов первый пуск по программе OneWeb с космодрома Куру сдвигается как минимум на февраль 2019 года. Соответственно, происходит перенос и всех остальных запусков по этой программе. Первый пуск с Байконура состоится не ранее конца
Ранее первый квалификационный пуск намечался с космодрома Куру на декабрь 2018 года, а концу 2019 года система OneWeb должна была достичь минимальной рабочей конфигурации из 300 космических аппаратов и приступить к предоставлению коммерческих услуг доступа к интернету из любой точки мира.
«Перенос первого пуска на февраль и сдвиг всей программы пусков, даже при высоком темпе запусков во второй половине 2019 года, не позволит развернуть такое число космических аппаратов и работоспособной система OneWeb может стать лишь в первом квартале 2020 года», — отметил собеседник.
В рамках первого пуска с французского космодрома Куру из Французской Гвианы на орбиту должна быть выведена пробная серия из 10 спутников. В течение около полугода они будут проходить летные испытания, после чего начнутся пуски с Байконура. Во время каждого такого пуска на орбиту будет выводиться 32−36 космических аппаратов. Затем стартовая бригада переедет на Восточный, откуда также проведут пуски по программе.
С космодрома Куру запуски будут проводиться ракетами «Союз-СТ-Б» и разгонными блоками «Фрегат-МТ», с Байконура и Восточного ракетами «Союз-2.1б» и разгонными блоками «Фрегат-М». Ракеты изготавливаются в Самаре на РКЦ «Прогресс», а разгонные блоки — в НПО имени Лавочкина.
Спутники для демонстрационного запуска будут изготовлены головным предприятием корпорации Airbus Defense and Space в Тулузе, а остальные — СП OneWeb и Airbus Defense and Space на заводе в США.
Космические аппараты OneWeb имеют массу около 150 килограммов и оснащены фазированной излучающей решеткой
Британская спутниковая система высокоскоростной
Для изготовления спутников (а всего, включая резерв, намечено изготовить порядка 900 космических аппаратов), оплаты пусковых услуг и строительства наземного терминала и центра управления, кампания OneWeb LLC планирует привлечь до трех миллиардов долларов частного капитала и уже заручилась поддержкой многих влиятельных корпораций.