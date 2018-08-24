В США зафиксировано более 500 случаев отравления салатами из McDonald’s
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов сообщило, что в США у 507 человек выявлено заражение циклоспорозом
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов сообщило, что в США у 507 человек выявлено заражение циклоспорозом
На сайте управления уточнили, что такие данные имеются по состоянию на 23 августа. Также отмечается, что каждый случай был подтвержден после лабораторных исследований. Заболевания выявили в 16 штатах, включая
В июле сообщалось, что McDonald’s заподозрили во вспышке кишечной инфекции в США. Позднее сеть ресторанов быстрого питания прекратила продажи салатов в 14 штатах США.
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