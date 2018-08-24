В США зафиксировано более 500 случаев отравления салатами из McDonald’s

На сайте управления уточнили, что такие данные имеются по состоянию на 23 августа. Также отмечается, что каждый случай был подтвержден после лабораторных исследований. Заболевания выявили в 16 штатах, включая Нью-Йорк, Флориду, Огайо, Вирджинию и Миннесоту.