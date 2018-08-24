Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яков Кедми: Россия провела великолепную шахматную партию
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
Лера Кудрявцева впервые показала дочку
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
СМИ: Дженнифер Энистон встречается со своим тренером по боксу
Какими были пенсии раньшеИ почему их давали только тем, у кого и так есть деньги
Отказ от доллара: РФ может запустить глобальную реакцию - эксперт
Германия хочет бойкотировать Игры: виновата ли РФ
83-летний отец Агутина пришел на прослушивание в «Голос 60+»
51-летняя Кидман изменилась до неузнаваемости ради роли
СМИ выяснили, как Петросян стал миллиардером
Пугачева в узких джинсах станцевала в Юрмале - СМИ
ЦБ выпустил заявление в связи с обвалом рубля
В Киеве пообещали «землетрясение» в Кремле
Туристы из РФ жалуются на испорченный отдых в Крыму - СМИ
Муж узнал в жене порнозвезду и решил выселить её
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 правил
Фоторепортажи
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
06:17 (мск), источник: Газета.Ру

В США зафиксировано более 500 случаев отравления салатами из McDonald’s

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов сообщило, что в США у 507 человек выявлено заражение циклоспорозом из-за салатов, приобретенных в ресторанах McDonald’s. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Наверх
Источник: AP 2018

На сайте управления уточнили, что такие данные имеются по состоянию на 23 августа. Также отмечается, что каждый случай был подтвержден после лабораторных исследований. Заболевания выявили в 16 штатах, включая Нью-Йорк, Флориду, Огайо, Вирджинию и Миннесоту.

В июле сообщалось, что McDonald’s заподозрили во вспышке кишечной инфекции в США. Позднее сеть ресторанов быстрого питания прекратила продажи салатов в 14 штатах США.

Читайте также:

Трамп рассказал, что нужно для снятия антироссийских санкций
Почему новый тренер Медведевой отказался поддержать ее на турнире
Госдеп назвал дату вступления в силу новых санкций против России
Что нужно знать про новый закон о наследстве
Песков прокомментировал возможность заявления Путина по пенсиям
NI назвал военные сферы, в которых Россия превосходит США
ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка
В Южной Каролине открылся супермаркет из «Симпсонов» (фото)
Аналитики предсказали крах сигаретного рынка в течение пяти лет
Спорт
Дзюба и Заболотный принесли «Зениту» комфортную победу в ЛЕ Российский футбольный клуб обыграл норвежский «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Он должен был дать роботу имя.
Авто
В России снова изменят формат водительских прав МВД предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства «О регистрации транспортных средств» электронными носителями информации
Кино
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала Актеры приступили к съемкам второго сезона «Акушерки»
Недвижимость
Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)
Названы города с самыми довольными жителями
Необычный деревянный дом, наполненный яркими красками (фото)
Как устроен быт в Германии: история россиянина
Леди
5 веских причин бежать от любимого мужчины Самые яркие признаки того, что жизнь с ним будет невыносимой.
Дети
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз Возлюбленная Эдди Мерфи Пейдж Батчер беременна.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь