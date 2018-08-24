Фото: как взвесить всех обитателей Лондонского зоопарка
Более 19 тысяч обитателей Лондонского зоопарка прошли через ежегодную процедуру взвешивания и измерения ключевых параметров.
Более 19 тысяч обитателей Лондонского зоопарка прошли через ежегодную процедуру взвешивания и измерения ключевых параметров.
Пингвины, обезьяны, гориллы, тигры, жирафы и сурикаты — это лишь немногие, кто прошел через традиционный ритуал.
Зоопарки по всему миру обмениваются этой информацией, чтобы в том числе сравнить данные об исчезающих видах животных. Правда, не все животные с энтузиазмом отнеслись к этой процедуре, и некоторых приходилось загонять на весы, используя различные ухищрения.
Мы должны знать основные параметры каждого обитателя зоопарка — вне зависимости от того, маленький он или большой. Это помогает нам быть уверенными в том, что все, о ком мы заботимся, здоровы, хорошо питаются и растут.
Вес и рост — ключевые показатели здоровья обитателей зоопарка, говорят его сотрудники. Некоторые животные были заинтересованы не только самим процессом, но и тем, как за ним наблюдают окружающие.
Взвесить и измерить пришлось даже гигантскую африканскую земляную улитку.