Фото: как взвесить всех обитателей Лондонского зоопарка

Мы должны знать основные параметры каждого обитателя зоопарка — вне зависимости от того, маленький он или большой. Это помогает нам быть уверенными в том, что все, о ком мы заботимся, здоровы, хорошо питаются и растут.

Марк Хаббен сотрудник зоопарка