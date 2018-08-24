Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гибель Ту-22М3 в Грузии: кто сбил уникальный бомбардировщик
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности
47-летняя Кудрявцева показала новорожденную дочь (фото)
Скончалась любимая советская артистка
Новым трендом лета стал неожиданный цвет
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
СМИ: Трамп намерен поразить Россию в самое сердце
Ситуация на Азове: русские заблокировали все порты
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала
Ирина Розанова в неожиданном образе на съемках «Челночниц»
Конец семье: изнасилованная Шурыгина закрутила с новым мужчиной
СМИ выяснили, как Петросян стал миллиардером
ЦБ выпустил заявление в связи с обвалом рубля
В Киеве пообещали «землетрясение» в Кремле
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности
В России снизили пошлины на иномарки
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Как оформить кухню в стиле кантри: фото
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
10:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фото: как взвесить всех обитателей Лондонского зоопарка

Более 19 тысяч обитателей Лондонского зоопарка прошли через ежегодную процедуру взвешивания и измерения ключевых параметров.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Пингвины, обезьяны, гориллы, тигры, жирафы и сурикаты — это лишь немногие, кто прошел через традиционный ритуал.

Зоопарки по всему миру обмениваются этой информацией, чтобы в том числе сравнить данные об исчезающих видах животных. Правда, не все животные с энтузиазмом отнеслись к этой процедуре, и некоторых приходилось загонять на весы, используя различные ухищрения.

Мы должны знать основные параметры каждого обитателя зоопарка — вне зависимости от того, маленький он или большой. Это помогает нам быть уверенными в том, что все, о ком мы заботимся, здоровы, хорошо питаются и растут.
Марк Хаббен
сотрудник зоопарка

Вес и рост — ключевые показатели здоровья обитателей зоопарка, говорят его сотрудники. Некоторые животные были заинтересованы не только самим процессом, но и тем, как за ним наблюдают окружающие.

Взвесить и измерить пришлось даже гигантскую африканскую земляную улитку.

Источник: Reuters
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Пресса Британии: вина Запада в популярности российского авторитаризма
Путин назначил нового посла в Минске. Чем он известен и о чем это говорит
Госдеп назвал дату введения санкций против России
Оливье с лягушатиной. Как живут русские женщины во Вьетнаме
На грани реальности: ученые разгадали природу вещих снов
Что делать россиянам в период нестабильности рубля
Пользователи соцсетей стали фотографироваться с бюстами
«Ъ» назвал причину пожара в «Зимней вишне»
Песков прокомментировал возможность заявления Путина по пенсиям
Спорт
«Зенит» сделал шаг к групповому этапу, «Уфе» нужно отыгрываться Ответные матчи российских клубов пройдут 30 августа
Hi-Tech
Ученые показали, как выглядела жертва ритуалов Майя (фото) Теперь ее узнают в лицо.
Авто
Эксклюзив: первый тест обновленного (снова) УАЗа На бездорожье не поедем — нет смысла заново испытывать прежние решения. И дизайн обсуждать не станем — снаружи и внутри «Патриот» почти не изменился. Но в движении это уже другой автомобиль, причем не только за счет свежих агрегатов. Немцы постарались...
Кино
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала Актеры приступили к съемкам второго сезона «Акушерки»
Недвижимость
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Снесен первый дом по программе реновации
Леди
5 веских причин бежать от любимого мужчины Самые яркие признаки того, что жизнь с ним будет невыносимой.
Дети
47-летняя Кудрявцева показала новорожденную дочь (фото) Телезвезда наслаждается материнством.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь