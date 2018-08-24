Покинутая Европа и заброшенная Россия: мир глазами фотографов-сталкеров

РИА Новости собрало наиболее интересные снимки урбекс-фотографов.
Заброшенный военный бункер любопытной конструкции #листай? Четырехэтажный цилиндр рабочих и технических помещений, вписанный в массивную бетонную полусферу-колпак. Толстые противоатомные двери, линкруст на стенах и лепнина на потолках — почётный возраст и незавидная судьба уникального сооружения… Выполнял функцию зкп флота, не взирая на расположение вдали от рек и морей:).
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Московский блогер Лана Сатор хорошо известна поклонникам индустриальной фотографии. Ей 29 лет, она ведет блог в ЖЖ с 2007 года, выкладывая также снимки в инстаграме и «ВКонтакте». Лана никогда не указывает, где конкретно находится тот или иной объект, ограничиваясь названием города или региона.
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Чаще всего в объектив ее камеры попадают заброшенные заводы, бомбоубежища, воинские части, фабрики и социальные учреждения. Последняя громкая фотонаходка Ланы — бывшее отделение полиции и ФМС, где обнаружились горы старых паспортов и других документов с личными данными граждан, — даже дала повод для следственной проверки.
Андрей Павличенков
Предприниматель из Москвы Андрей Павличенков изучает деревни Костромской области уже десять лет. В 2011-м он выкупил и отреставрировал деревянный терем в заброшенной деревне Асташово. Теперь здесь действующие гостиница и музей, организуются волонтерские лагеря, куда приезжают в том числе иностранцы.
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Однако в регионе еще много прекрасных строений, покинутых хозяевами и приходящих в упадок. Андрей часто выкладывает снимки этих увядающих памятников деревенского зодчества в фейсбуке.
Джонатан Хименес
Процветает урбекс и в Европе. Специализация французского путешественника и фотографа Джонатана Хименеса — реванш природы за некогда отвоеванное у нее пространство. Пять лет энтузиаст снимает заброшенные объекты, объездил уже 30 стран. Весной выпустил книгу Naturalia, в которой показал, как естественная среда заново поглощает искусственную.
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В 2016-м Хименес представил проект, посвященный полуразрушенным коммунистическим монументам на территории бывшей Югославии, и выразил желание сделать аналогичную фотосессию в России.
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Маттиас Хакер
Немец Маттиас Хакер увлекся фотографией десять лет назад. Нельзя сказать, что его творчество тесно связано с индустриальным туризмом, — фотохудожник снимает как жилые дома, так и покинутые общественные пространства: бассейны, оранжереи, театры, монастыри и казино.
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Самые впечатляющие работы фотографа — это снимки заброшенных особняков в Европе. Кажется невероятным, что такие объекты остались бесхозными. Резкий контраст былой роскоши и нынешнего упадка являет собой поистине апокалиптическую картину. Подписчикам всегда интересно, где именно находятся эти дома, но Хакер адреса не раскрывает.
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Ромэн Вейлон
Еще один поклонник городских руин — француз Ромэн Вейлон. Он с одинаковым удовольствием снимает как помпезные поместья европейских буржуа, так и заброшенные фабрики и стадионы. Причем автор предлагает подписчикам самим придумать историю запечатленного им места. В 2016 году Вейлон издал книгу «Спроси у пыли», где собрал лучшие снимки из своей коллекции.
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