Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На популярном морском курорте произошла волна убийств
Обновленный УАЗ «Патриот»: эксклюзивные подробности
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
СМИ: Дженнифер Энистон встречается со своим тренером по боксу
Психология на грани реальностиУченые разгадали природу вещих снов
Ситуация на Азове: русские заблокировали все порты, Киев удивлен
Германия хочет бойкотировать Игры: виновата ли РФ
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала
Ирина Розанова в неожиданном образе на съемках «Челночниц»
Конец семье: изнасилованная Шурыгина закрутила с новым мужчиной
СМИ выяснили, как Петросян стал миллиардером
Новым трендом лета стал неожиданный цвет
Рыбин и Сенчукова провели отпуск с сыном и его невестой
Обновленный УАЗ «Патриот»: эксклюзивные подробности
Очень необычные: трехколесные авто
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Как оформить кухню в стиле кантри: фото
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
10:25 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Фото с бюстом: новый тренд захватил соцсети

Пользователи копируют позы статуй.

Наверх

Пользователи соцсетей подхватили новый тренд: они массово делятся фотографиями с бюстами выдающихся личностей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Греческие боги, римские императоры, известные ученые и писатели обретают новую жизнь, появляясь на селфи туристов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все, что требуется от пользователей — это найти бюст, скопировать его позу или выражение лица, сфотографироваться и разместить фото в соцсетях с тегом bustie.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Оливье с лягушатиной. Как живут русские женщины во Вьетнаме
Психология на грани реальности
Госдеп назвал дату введения санкций против России
Оливье с лягушатиной. Как живут русские женщины во Вьетнаме
На грани реальности: ученые разгадали природу вещих снов
Что делать россиянам в период нестабильности рубля
«Ъ» назвал причину пожара в «Зимней вишне»
Песков прокомментировал возможность заявления Путина по пенсиям
Спорт
«Зенит» сделал шаг к групповому этапу, «Уфе» нужно отыгрываться Ответные матчи российских клубов пройдут 30 августа
Hi-Tech
Ученые показали, как выглядела жертва ритуалов Майя (фото) Теперь ее узнают в лицо.
Авто
Эксклюзив: первый тест обновленного (снова) УАЗа На бездорожье не поедем — нет смысла заново испытывать прежние решения. И дизайн обсуждать не станем — снаружи и внутри «Патриот» почти не изменился. Но в движении это уже другой автомобиль, причем не только за счет свежих агрегатов. Немцы постарались...
Кино
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала Актеры приступили к съемкам второго сезона «Акушерки»
Недвижимость
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Как оформить кухню в стиле кантри: реальный пример
Леди
5 веских причин бежать от любимого мужчины Самые яркие признаки того, что жизнь с ним будет невыносимой.
Дети
47-летняя Кудрявцева показала новорожденную дочь (фото) Телезвезда наслаждается материнством.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь