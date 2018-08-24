Фото с бюстом: новый тренд захватил соцсети

Греческие боги, римские императоры, известные ученые и писатели обретают новую жизнь, появляясь на селфи туристов.

Все, что требуется от пользователей — это найти бюст, скопировать его позу или выражение лица, сфотографироваться и разместить фото в соцсетях с тегом bustie.