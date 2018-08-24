Фото с бюстом: новый тренд захватил соцсети
Пользователи копируют позы статуй.
Пользователи копируют позы статуй.
Пользователи соцсетей подхватили новый тренд: они массово делятся фотографиями с бюстами выдающихся личностей.
Греческие боги, римские императоры, известные ученые и писатели обретают новую жизнь, появляясь на селфи туристов.
Все, что требуется от пользователей — это найти бюст, скопировать его позу или выражение лица, сфотографироваться и разместить фото в соцсетях с тегом bustie.
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