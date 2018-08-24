Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На популярном морском курорте произошла волна убийств
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
47-летняя Кудрявцева показала новорожденную дочь (фото)
Очевидцы рассказали, как погиб ребенок в Ступине
СМИ: Дженнифер Энистон встречается со своим тренером по боксу
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
Отказ от доллара: РФ может запустить глобальную реакцию - эксперт
Германия хочет бойкотировать Игры: виновата ли РФ
83-летний отец Агутина пришел на прослушивание в «Голос 60+»
51-летняя Кидман изменилась до неузнаваемости ради роли
Конец семье: изнасилованная Шурыгина закрутила с новым мужчиной
СМИ выяснили, как Петросян стал миллиардером
«Глаза вылезли из орбит»: впечатления россиянки от Норвегии
Как выглядят дома, из которых сбежали люди
Обновленный УАЗ «Патриот»: эксклюзивные подробности
Очень необычные: трехколесные авто
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Как оформить кухню в стиле кантри: фото
Фоторепортажи
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
11:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре на детской площадке обнаружили могильный памятник бандиту из 90-х

Он установлен рядом с горкой, на которой играют дети.

Наверх

Жители Самары нашли в одном из дворов города необычный «арт-объект». На улице Ново-Садовой, 21 прямо на детской площадке «обосновался» гранитный памятник. Установили его возле горки, которой активно пользуются местные ребята.

По словам местных жителей, в 1994 году на том месте убили криминального авторитета Беркута. В память о нем его друзья установили там могильный памятник.

Горожане обратились к главе региона Дмитрию Азарову, мэру Самары Елене Лапушкиной и советнику директора Росгвардии Александру Хинштейну с просьбой разобраться в ситуации. Пока на нее отреагировал только Александр Хинштейн.

«Могильный памятник криминальному авторитету на детской площадке в центре Самары — это, конечно, сильно. Как раз сейчас еду в Октябрьский район. Посмотрю на месте. Если это правда, демонтирую криминальный пантеон лично», — написал он у себя в Твиттере.

 ФАДН России предложил молодежи спеть «Во весь голос»
«Осень будет сексуальной»: Белла Потемкина показала новую коллекцию
Госдеп назвал дату введения санкций против России
Детскую площадку в Омске оградили колючей проволокой (фото)
Оливье с лягушатиной. Как живут русские женщины во Вьетнаме
Российский пианист стал победителем «классического Евровидения»
Пользователи соцсетей стали фотографироваться с бюстами
На грани реальности: ученые разгадали природу вещих снов
Спорт
«Зенит» сделал шаг к групповому этапу, «Уфе» нужно отыгрываться Ответные матчи российских клубов пройдут 30 августа
Hi-Tech
Ученые показали, как выглядела жертва ритуалов Майя (фото) Теперь ее узнают в лицо.
Авто
Эксклюзив: первый тест обновленного (снова) УАЗа На бездорожье не поедем — нет смысла заново испытывать прежние решения. И дизайн обсуждать не станем — снаружи и внутри «Патриот» почти не изменился. Но в движении это уже другой автомобиль, причем не только за счет свежих агрегатов. Немцы постарались...
Кино
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала Актеры приступили к съемкам второго сезона «Акушерки»
Недвижимость
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Как оформить кухню в стиле кантри: реальный пример
Леди
5 веских причин бежать от любимого мужчины Самые яркие признаки того, что жизнь с ним будет невыносимой.
Дети
47-летняя Кудрявцева показала новорожденную дочь (фото) Телезвезда наслаждается материнством.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь