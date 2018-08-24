В Самаре на детской площадке обнаружили могильный памятник бандиту из 90-х

Жители Самары нашли в одном из дворов города необычный «арт-объект». На улице Ново-Садовой, 21 прямо на детской площадке «обосновался» гранитный памятник. Установили его возле горки, которой активно пользуются местные ребята.

По словам местных жителей, в 1994 году на том месте убили криминального авторитета Беркута. В память о нем его друзья установили там могильный памятник.

Горожане обратились к главе региона Дмитрию Азарову, мэру Самары Елене Лапушкиной и советнику директора Росгвардии Александру Хинштейну с просьбой разобраться в ситуации. Пока на нее отреагировал только Александр Хинштейн.