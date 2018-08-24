В Самаре на детской площадке обнаружили могильный памятник бандиту из 90-х
Он установлен рядом с горкой, на которой играют дети.
Он установлен рядом с горкой, на которой играют дети.
Жители Самары нашли в одном из дворов города необычный «арт-объект». На улице
По словам местных жителей, в 1994 году на том месте убили криминального авторитета Беркута. В память о нем его друзья установили там могильный памятник.
Горожане обратились к главе региона Дмитрию Азарову, мэру Самары Елене Лапушкиной и советнику директора Росгвардии Александру Хинштейну с просьбой разобраться в ситуации. Пока на нее отреагировал только Александр Хинштейн.
«Могильный памятник криминальному авторитету на детской площадке в центре Самары — это, конечно, сильно. Как раз сейчас еду в Октябрьский район. Посмотрю на месте. Если это правда, демонтирую криминальный пантеон лично», — написал он у себя в Твиттере.