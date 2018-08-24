Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы массово скупают туры на Крымский мост - СМИ
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности
47-летняя Кудрявцева показала новорожденную дочь (фото)
Ставки по кредитам на жилье могут вырасти
Новым трендом лета стал неожиданный цвет
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
На популярном морском курорте произошла волна убийств
Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала
Ирина Розанова в неожиданном образе на съемках «Челночниц»
Что происходит с великой актрисой Светланой Немоляевой - СМИ
Малахов отменил шоу с капризной Королевой - СМИ
ЦБ выпустил заявление в связи с обвалом рубля
В Киеве пообещали «землетрясение» в Кремле
В Лондоне старую «Ниву» продают за 6,5 млн рублей (фото)
Пострадавшие в ДТП добились компенсации в $242 млн
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Как оформить кухню в стиле кантри: фото
Фоторепортажи
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
11:21 (мск), источник: Индикатор

Алкоголь назвали главной причиной смерти взрослых людей

В рамках исследования «Глобальное бремя болезней» медики проанализировали связь между человеческим здоровьем и потреблением алкоголя. Оказалось, что алкоголь больше других причин негативно влиял на здоровье людей в возрасте от 15 до 49 лет. Согласно данным исследователей, в целом по всему миру алкоголь вызывает около 2,8 миллионов смертей в год. Результаты изложены в журнале The Lancet.

Наверх
Источник: jarmoluk/СС0

В большинстве стран алкоголь легален и доступен несмотря на то, что он вызывает привыкание. Довольно часто в научной литературе появляется новое исследование, в котором авторы пытаются доказать вред или пользу от приема алкоголя в различных дозах. Однако новое крупное исследование не находит причин пить даже глоток спирта.

Новость
Полезные продукты, от которых вам может быть плохо

В новой работе медики проанализировали данные о здоровье 28 миллионов людей. Авторы приходят к выводу, что в среднем отрицательные свойства алкоголя перевешивают все возможное его положительное влияние. «В предыдущих работах при некоторых состояниях ученые выявляли защитный эффект алкоголя, но мы выяснили, что суммарный риск для здоровья увеличивается с приемом алкоголя в любых дозах», — говорит ведущий автор работы Макс Гризвольд из Вашингтонского университета (США).

Примерно каждый третий человек на Земле пьет спиртное, причем среди мужчин таких намного больше. Женщины в среднем пьют меньше — ¾ стандартной дозы (standard drink или unit of alcohol — мера потребления спиртного, на которую ориентируются в различных исследованиях, составляет 10 миллилитров или 8 грамм алкоголя) в день, в то время как мужчины выпивают в среднем почти две стандартных дозы. В результате для мужчин алкоголь намного опаснее: в 2016 году он был ответственен за 4% смертей женщин, но за 12,2% смертей мужчин, что выводит его в лидеры среди факторов ранней смерти для взрослых людей в мире. Вместе с тем для всех возрастных групп алкоголь оказался седьмой по значимости причиной.

Победа над алкоголизмом
Во время загрузки произошла ошибка.
16 марта© Ньюстюб
 Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
Госдеп назвал дату введения санкций против России
В Самаре на детской площадке установили памятник бандиту из 90-х
Детскую площадку в Омске оградили колючей проволокой (фото)
Оливье с лягушатиной. Как живут русские женщины во Вьетнаме
Российский пианист стал победителем «классического Евровидения»
Пользователи соцсетей стали фотографироваться с бюстами
На грани реальности: ученые разгадали природу вещих снов
Спорт
«Зенит» сделал шаг к групповому этапу, «Уфе» нужно отыгрываться Ответные матчи российских клубов пройдут 30 августа
Hi-Tech
Ученые показали, как выглядела жертва ритуалов Майя (фото) Теперь ее узнают в лицо.
Авто
Эксклюзив: первый тест обновленного (снова) УАЗа На бездорожье не поедем — нет смысла заново испытывать прежние решения. И дизайн обсуждать не станем — снаружи и внутри «Патриот» почти не изменился. Но в движении это уже другой автомобиль, причем не только за счет свежих агрегатов. Немцы постарались...
Кино
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала Актеры приступили к съемкам второго сезона «Акушерки»
Недвижимость
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Леди
5 веских причин бежать от любимого мужчины Самые яркие признаки того, что жизнь с ним будет невыносимой.
Дети
47-летняя Кудрявцева показала новорожденную дочь (фото) Телезвезда наслаждается материнством.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь