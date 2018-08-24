Алкоголь назвали главной причиной смерти взрослых людей

В большинстве стран алкоголь легален и доступен несмотря на то, что он вызывает привыкание. Довольно часто в научной литературе появляется новое исследование, в котором авторы пытаются доказать вред или пользу от приема алкоголя в различных дозах. Однако новое крупное исследование не находит причин пить даже глоток спирта.

В новой работе медики проанализировали данные о здоровье 28 миллионов людей. Авторы приходят к выводу, что в среднем отрицательные свойства алкоголя перевешивают все возможное его положительное влияние. «В предыдущих работах при некоторых состояниях ученые выявляли защитный эффект алкоголя, но мы выяснили, что суммарный риск для здоровья увеличивается с приемом алкоголя в любых дозах», — говорит ведущий автор работы Макс Гризвольд из Вашингтонского университета (США).

Примерно каждый третий человек на Земле пьет спиртное, причем среди мужчин таких намного больше. Женщины в среднем пьют меньше — ¾ стандартной дозы (standard drink или unit of alcohol — мера потребления спиртного, на которую ориентируются в различных исследованиях, составляет 10 миллилитров или 8 грамм алкоголя) в день, в то время как мужчины выпивают в среднем почти две стандартных дозы. В результате для мужчин алкоголь намного опаснее: в 2016 году он был ответственен за 4% смертей женщин, но за 12,2% смертей мужчин, что выводит его в лидеры среди факторов ранней смерти для взрослых людей в мире. Вместе с тем для всех возрастных групп алкоголь оказался седьмой по значимости причиной.