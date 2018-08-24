Американец склеил парня из мусора и обручился с ним
Художник из США Майкл Шнайдер (Michael Schneider) обручился со своим бойфрендом, склеенным из коробок
Художник из США Майкл Шнайдер (Michael Schneider) обручился со своим бойфрендом, склеенным из коробок
Житель Портленда, штат Орегон, прославился в феврале, когда выложил в Instagram снимок со своим картонным возлюбленным по имени Франц. «У меня нет парня, так что я сделал его из коробок
С тех пор Шнайдер регулярно выкладывал снимки с Францем: они вместе катались на велосипедах, ходили в кино, по магазинам и в тренажерный зал. Иногда картонный бойфренд даже заглядывался на других и читал переписку художника.
«Я думаю, мы готовы к свадьбе, но не обсуждали все в деталях. Следующий шаг — знакомство с родителями. Я знаю, мама полюбит его, но насчет отца не уверен», — заявил Шнайдер после помолвки. Художник отметил, что планирует провести скромную церемонию для друзей и близких, но приглашает прийти всех, кто переживает за их отношения. На свадьбе он собирается устроить сбор денег в пользу Американского союза защиты гражданских свобод.
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