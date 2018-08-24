Физики из Австрии создали самую чистую каплю воды

Источник: TU Wien

Для того, чтобы избежать появления даже малейших следов примесей, нам пришлось проводить этот эксперимент в полном вакууме. Иными словами, нам нужно было как-то создать каплю воды, которая никогда не соприкасалась с воздухом, и «уронить» ее на поверхность пластины из двуокиси титана, отполированной и очищенной на атомном уровне. Ульрика Диболд Венский университет (Австрия)

Даже самые чистые образцы воздуха, воды и других жидкостей содержат в себе огромное число примесей, микробов и вирусов. Они не мешают жизни человека и других живых существ, однако подобные «загрязнители», как показывают опыты, могут сильно менять ход химических реакций и мешать изучению новых физических и химических свойств разных молекул и материалов.

Диболд случайно открыли одни из самых необычных примесей, фактически всегда присутствующие даже в самой чистой воде, изучая свойства двуокиси титана, главного компонента белой краски, покрытий солнечных батарей и некоторых катализаторов.

Данное вещество, как давно знают химики и физики, умеет очищать воду и другие жидкие среды от органических примесей, вырабатывая кислород и другие агрессивные молекулы при освещении солнечным светом или ультрафиолетовой лампой. Диболд и ее команда пытались понять, почему это происходит, наблюдая за взаимодействием микроскопических капель сверхчистой и «грязной» воды и пластинок из двуокиси титана.

Эти опыты привели к неожиданным результатам. После выключения лампы на поверхности пластинки возникала пленка непонятной природы, причем это происходило и при опытах с грязной, и с чистой водой.

Изучив ее химический состав, австрийские исследователи обнаружили, что она состоит из муравьиной и уксусной кислоты, соединенных в наноструктуры особой формы.

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Пытаясь понять, откуда взялись эти молекулы, ученые обратили внимание на то, что они проводили опыты и производили чистую воду не в полном вакууме, а в присутствии воздуха. Это заставило их предположить, что и та, и другая органическая кислота могли попасть в капли из атмосферы.

Для проверки этой идеи австрийские физики придумали остроумную методику производства сверхчистой воды в полном вакууме. Для этого они создали небольшую герметичную камеру, к потолку которой была прикреплена толстая металлическая игла. Охладив ее до сверхнизких температур, физики впустили пары воды в сосуд, что привело к формированию сосульки на кончике иглы.

Удалив остатки газа, ученые подняли температуру в камере, в результате чего сосулька превратилась в каплю воды. Она упала на пластинку из двуокиси титана, которую физики разместили под иглой.

Это позволило Диболд и ее коллегам проследить за тем, поменяется ли поведение воды и катализатора.