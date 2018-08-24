Стивен Сигал отделил ИП от дипломатии

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Утром дипломатия, вечером концерт: Стивен Сигал, который в начале августа стал спецпредставителем российского МИД, вновь нацелился на творчество. Актер открыл ИП. СМИ связали это с желанием выступать на корпоративах. Чем может удивить публику Сигал? И сколько за это придется заплатить?

Не прошло и трех недель, как жизнь Стивена Сигала из светских приемов, на которых он курил сигары с Марией Захаровой, плавно перетекла в подмосковный город Электросталь, где на постоянной основе живет актер. В местном отделении ФНС он и получил статус индивидуального предпринимателя. Вид деятельности — «зрелищно-развлекательная», сказано в документе. Якобы теперь звезда боевиков будет играть музыку на корпоративах.

«Коммерсантъ FM» связался с голливудским продюсером Бобом Ван Ронкелем — именно он впервые привез актера в Россию. Он рассказал, сколько стоит выступление музыканта:

По-разному. Если Стивен в хороших отношениях с заказчиком, то может сделать это совершенно бесплатно. Если ему надо привезти в Россию свою команду из Лос-Анджелеса, это стоит около $300 тыс. плюс расходы на трансфер. Как правило, ему нужно примерно 15−17 человек.

$300 тыс. — сумма внушительная. Это, например, стоимость двухкомнатной квартиры в центре Москвы. А в сравнении с российской эстрадой вообще космические деньги, отметил директор компании «Кремль-концерт» Сергей Лавров, организатор выступлений многих отечественных звезд: «Это чересчур. Самый большой гонорар, о котором я слышал, — $200 тыс., и это ближе к новогодней кампании, когда дедлайн и топовые артисты действительно перегружены».

«Коммерсантъ FM» решил разобраться, что же такого в песнях Стивена Сигала, что послушать их стоит $300 тыс. О его музыкальных талантах известно давно: он даже ездил в тур, имея в арсенале только два альбома. Предлагаем послушать фрагмент.

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Несколько раз Сигал выступал в Москве в клубе Игоря Бутмана. «Коммерсантъ FM» связался с саксофонистом и спросил, на каких условиях организовали концерт. Выяснилось, что гонорары там были значительно скромнее:

Поймите, $300 тыс. мы не выплачивали никому. В наших клубах музыкант получает определенный процент от продажи билетов. Там, я думаю, мест 100 было. Не думаю, чтобы они продавали билеты дороже, чем 2 тыс. руб.

Действительно, $300 тыс. — это стоимость полноценного концерта с учетом десятка приглашенных музыкантов и дорогого оборудования. К тому же, как заявил «Коммерсантъ FM» нынешний агент Сигала Анар Рейбанд, ИП открыли во многом не из-за корпоративов, а чтобы не иметь проблем с налоговой:

Это правда, что он стал индивидуальным предпринимателем в России, но не для того, чтобы выступать на корпоративах. Мы до сих пор ни разу на подобных мероприятиях не появлялись. Это какая-то определенная законодательная база, по которой он будет платить в России налоги. Был вопрос: «Если вас попросят выступить, вы не откажете?». Я ответил, что нет, но до сих пор еще ни разу не выступали.

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Кстати, о предложениях. Два года назад Сигал стал совладельцем российской компании «Русские ярмарки». Его партнером был президент группы «ЗАР», глава Всемирного конгресса горских евреев Акиф Гилалов. Актер вскоре покинул компанию из-за занятости, но бизнесмен вспоминает его с теплотой. Узнав, что бывший деловой партнер готов спеть, Акиф без раздумий захотел его пригласить: «Он — уважаемый человек, патриот России, почему бы не пригласить? Он настоящий мужчина. Мы все выросли на его фильмах. Ради него я ничего не пожалел бы».

Судя по всему, на корпоративе Стивен Сигал рано или поздно все-таки появится. Хотя это зависит от того, что считать корпоративом. В редакцию «Коммерсантъ FM» пришло приглашение на закрытую вечеринку одной компании. В программе сказано: с лекцией для гостей выступит Стивен Сигал. Впрочем, говорить о жажде заработка в этом случае вряд ли возможно: президент этой компании, певец Эмин Агаларов — близкий друг Сигала. Его, правда, хочет допросить Роберт Мюллер по делу о российском вмешательстве. Но это уже совсем другая история.

В 2014 году Стивен Сигал из-за своих выступлений даже попал в базу украинского «Миротворца»: актер спел на концерте в Крыму, держа в руках флаг ДНР. Тогда ему запретили въезд на Украину на пять лет.