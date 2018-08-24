Стивен Сигал отделил ИП от дипломатии
Зачем актер стал индивидуальным предпринимателем.
Зачем актер стал индивидуальным предпринимателем.
Утром дипломатия, вечером концерт: Стивен Сигал, который в начале августа стал спецпредставителем российского МИД, вновь нацелился на творчество. Актер открыл ИП. СМИ связали это с желанием выступать на корпоративах. Чем может удивить публику Сигал? И сколько за это придется заплатить?
Не прошло и трех недель, как жизнь Стивена Сигала из светских приемов, на которых он курил сигары с Марией Захаровой, плавно перетекла в подмосковный город Электросталь, где на постоянной основе живет актер. В местном отделении ФНС он и получил статус индивидуального предпринимателя. Вид деятельности — «зрелищно-развлекательная», сказано в документе. Якобы теперь звезда боевиков будет играть музыку на корпоративах.
«Коммерсантъ FM» связался с голливудским продюсером Бобом Ван Ронкелем — именно он впервые привез актера в Россию. Он рассказал, сколько стоит выступление музыканта:
По-разному.Если Стивен в хороших отношениях с заказчиком, то может сделать это совершенно бесплатно. Если ему надо привезти в Россию свою команду из Лос-Анджелеса,это стоит около $300 тыс. плюс расходы на трансфер. Как правило, ему нужно примерно 15−17 человек.
$300 тыс. — сумма внушительная. Это, например, стоимость двухкомнатной квартиры в центре Москвы. А в сравнении с российской эстрадой вообще космические деньги, отметил директор компании «Кремль-концерт» Сергей Лавров, организатор выступлений многих отечественных звезд: «Это чересчур. Самый большой гонорар, о котором я слышал, — $200 тыс., и это ближе к новогодней кампании, когда дедлайн и топовые артисты действительно перегружены».
«Коммерсантъ FM» решил разобраться, что же такого в песнях Стивена Сигала, что послушать их стоит $300 тыс. О его музыкальных талантах известно давно: он даже ездил в тур, имея в арсенале только два альбома. Предлагаем послушать фрагмент.
Несколько раз Сигал выступал в Москве в клубе Игоря Бутмана. «Коммерсантъ FM» связался с саксофонистом и спросил, на каких условиях организовали концерт. Выяснилось, что гонорары там были значительно скромнее:
Поймите, $300 тыс. мы не выплачивали никому. В наших клубах музыкант получает определенный процент от продажи билетов. Там, я думаю, мест 100 было. Не думаю, чтобы они продавали билеты дороже, чем 2 тыс. руб.
Действительно, $300 тыс. — это стоимость полноценного концерта с учетом десятка приглашенных музыкантов и дорогого оборудования. К тому же, как заявил «Коммерсантъ FM» нынешний агент Сигала Анар Рейбанд, ИП открыли во многом не
Это правда, что он стал индивидуальным предпринимателем в России, но не для того, чтобы выступать на корпоративах. Мы до сих пор ни разу на подобных мероприятиях не появлялись. Это
какая-тоопределенная законодательная база, по которой он будет платить в России налоги. Был вопрос: «Если вас попросят выступить, вы не откажете?». Я ответил, что нет, но до сих пор еще ни разу не выступали.
Кстати, о предложениях. Два года назад Сигал стал совладельцем российской компании «Русские ярмарки». Его партнером был президент группы «ЗАР», глава Всемирного конгресса горских евреев Акиф Гилалов. Актер вскоре покинул компанию
Судя по всему, на корпоративе Стивен Сигал рано или поздно
В 2014 году Стивен Сигал
Выяснял Иван Якунин