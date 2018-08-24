Спутники НАСА зафиксировали рекордное число пожаров на Земле

Источник: NASA

Каждый год леса практически на каждом континенте Земли становятся жертвами массовых пожаров, вызванных как природными процессами, так и неосторожными и даже целенаправленными поступками людей. К примеру, одной из причин возникновения пожаров в Забайкалье три года назад стали жители региона, разводившие костры в лесах региона и сжигавшие траву вокруг своих дач.

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Нечто похожее, но в более массовом виде, как рассказывают специалисты НАСА, происходит в южной части Центральной Африки, где до сих пор господствует примитивное подсечно-огневое земледелие. Каждый год фермеры стран этой части «черного континента» вырубают и сжигают большие площади джунглей, используют их несколько лет и затем забрасывают, переходя на новый участок леса.

Разрастание населения Африки, глобальное потепление и учащение пожаров по другим причинам, в том числе в результате ударов молний, привело к тому, что площади подобных пожаров заметно расширились в последние годы.

Последние снимки, полученные прибором VIIRS на борту климатического спутника Suomi NPP, показывают, что сегодня на территории экваториальной Африки бушуют тысячи пожаров, насыщающих воздух частицами пепла, аэрозолями, угарным газом и другими продуктами горения.

Это, по словам ученых, заметно ухудшает качество воздуха в Африке и негативно влияет на жизнь самих фермеров, использующих огонь для расчистки полей.

Аналогичная ситуация сложилась в тех же широтах Южной Америки, где огромные части Амазонии и западного побережья континента оказались охвачены пожарами. Не менее серьезные возгорания возникли в лесах США и Канады, а также на территории стран Восточной Европы, России, Австралии и государств Юго-Восточной Азии.

В общей сложности, как показывает анализ данных, собранных VIIRS за прошлую неделю, на Земле сейчас существует свыше 30 тысяч очагов лесных и других пожаров. Часть из них, как отмечают ученые, возникла не случайно, а была связана с расчисткой полей и вырубками лесов в Бразилии и в других странах с высоким уровнем развития сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.