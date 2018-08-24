За кражу гальки с пляжа власти британского Корнуолла готовы нещадно штрафовать

Источник: Русская служба Би-би-си

В противном случае ему грозило административное преследование и штраф в размере 1000 фунтов стерлингов. Известно, что власти Корнуолла настигли его уже дома, по возвращении из отпуска, но как именно его отследили — не сообщается.

Бухта Крэкингтон Хэйвен, где отдыхал турист — одно из самых живописных мест Корнуолла, и тысячи туристов забирают отсюда камешки на память. Однако местный совет, которому принадлежат 57 пляжей графства, бьет тревогу, утверждая, что эта практика наносит вред экологии побережья.

На первый взгляд все безвредно, но, учитывая, сколько камней год за годом увозят отсюда тысячи и тысячи туристов, есть реальная угроза эрозии побережья, разрушения естественной защиты от затоплений, а также истребления флоры и фауны. Представитель совета

Бухта Crackington Haven — одно из самых живописных мест Корнуолла | Источник: Русская служба Би-би-си

Желание властей графства бороться с этим явлением многим понятно, однако, по словам туристов и местных жителей, делают они это очень агрессивно.

Например, на всей протяженности пляжа в конце июля были установлены предупредительные знаки с весьма жесткими и неучтивыми формулировками.

«Кроме того, что эти знаки портят великолепный вид, они еще и создают атмосферу, как будто мы в полицейском государстве», — жалуется местная жительница Джеки Карпентер.

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Очень жаль, что из-за воровства камней наш пляж теперь замусорен этими желто-красными вывесками с угрозами страшных кар. Они ужасно некрасивые, зловещие и их слишком много. Джен Диксон Художница

«Я слышала, как туристы, гуляющие по побережью, говорили, насколько враждебно выглядят эти надписи», — делится еще одна местная жительница Лиза Уорд.

Многие местные жители и туристы находят эти знаки крайне недружелюбными | Источник: Русская служба Би-би-си

«Те, кто видел, как сильно пострадал пляж от бури несколько лет назад, знают, какой разрушительной силой обладает вода. Уберите отсюда гальку, и этот берег будет разрушаться после каждого шторма», — объясняет действия местного совета его сотрудник Барри Джордан.

Он также напоминает, что вынос камней или песка с пляжей запрещен Актом о защите береговой линии, принятом еще в 1949 году.

Несколько лет назад в этих местах в результате шторма произошло серьезное затопление, которое едва ли уничтожило весь пляж | Источник: Русская служба Би-би-си

Вследствие негативной общественной реакции две таблички были все же сняты местным советом в минувший вторник.