Назван «самый вредный» из продуктов

Источник: CC0/DanaTentis

На лекции во Фрайбурге эпидемолог попыталась развеять мифы об этом «раскрученном» на Западе продукте (также используется в косметических целях, однако в выступлении Михелс этот аспект не затрагивался) и назвала его «одним из худших, которые только можно съесть».

Аргументируя свою позицию, Михелс подчеркнула, что кокосовое масло более чем на 80% состоит из насыщенных жиров — в два раза больше, чем в свином жире и на 60% больше, чем в жире из говяжьего сала.

Новость Лишний жир мешает думать

По словам ученой, они повышают содержание «плохого холестерина» (ЛПНП), переизбыток которого увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Позицию профессора разделяют и другие специалисты. В прошлом году представители Американской ассоциации сердца (AHA) в своем докладе рекомендовала потребителям воздержаться от использования кокосового масла в пищу. При этом три четверти американцев считают этот ингредиент полезным, что идет вразрез с мнением диетологов, лишь треть которых согласна с общественным мнением.

Популярность продукта авторы доклада объясняют маркетинговой активностью производителей. В 2015 году объем продаж кокосового масла в США составил 229 миллионов долларов, а в Британии продажи за последние четыре года выросли в 16 раз.

Читайте также Жирное мясо увеличило риск развития депрессии

В то же время врачи, ученые и диетологи не могут прийти к консенсусу в вопросе о влиянии насыщенных жиров на здоровье человека. Регулярно появляются исследования, указывающие на их полезные свойства.