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14:39 (мск), источник: РИА Новости

Назван «самый вредный» из продуктов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда Карин Михелс назвала кокосовое масло «чистым ядом». Об этом сообщает портал Business Insider.

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Источник: CC0/DanaTentis

На лекции во Фрайбурге эпидемолог попыталась развеять мифы об этом «раскрученном» на Западе продукте (также используется в косметических целях, однако в выступлении Михелс этот аспект не затрагивался) и назвала его «одним из худших, которые только можно съесть».

Аргументируя свою позицию, Михелс подчеркнула, что кокосовое масло более чем на 80% состоит из насыщенных жиров — в два раза больше, чем в свином жире и на 60% больше, чем в жире из говяжьего сала.
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По словам ученой, они повышают содержание «плохого холестерина» (ЛПНП), переизбыток которого увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Позицию профессора разделяют и другие специалисты. В прошлом году представители Американской ассоциации сердца (AHA) в своем докладе рекомендовала потребителям воздержаться от использования кокосового масла в пищу. При этом три четверти американцев считают этот ингредиент полезным, что идет вразрез с мнением диетологов, лишь треть которых согласна с общественным мнением.

Популярность продукта авторы доклада объясняют маркетинговой активностью производителей. В 2015 году объем продаж кокосового масла в США составил 229 миллионов долларов, а в Британии продажи за последние четыре года выросли в 16 раз.

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В то же время врачи, ученые и диетологи не могут прийти к консенсусу в вопросе о влиянии насыщенных жиров на здоровье человека. Регулярно появляются исследования, указывающие на их полезные свойства.

Например, в прошлом году группа ученых из Индии и Канады проанализировала данные семилетнего наблюдения за пищевыми привычками более 135 тысяч человек в 18 странах мира и пришла к выводу, что богатый жирами и углеводами рацион связан с пониженным (на 23%) риском смерти от болезней сердца и сосудов. Более того, авторы исследования утверждают что позитивный эффект не связан с насыщенностью употребляемых жиров.

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