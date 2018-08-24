Профессор Гарварда возрождает мамонта в Якутии

Источник: Reuters

Генетик из США Джордж Черч в Якутии представил проект возрождения в арктической части Сибири вымершего 10 тыс. лет назад мамонта. Ученый намерен путем восстановления ДНК получить устойчивых к холодам слонов и поселить их в Арктике, чтобы защитить вечную мерзлоту от таяния. В Академии наук республики говорят, что научный подход к возрождению мамонта очень актуален, и именно американский путь с изменением ДНК выглядит наиболее реалистичным. Власти республики к идее пока равнодушны.

Находящийся в Якутии с визитом профессор Гарварда Джордж Черч посетил научную станцию в Нижнеколымском районе, где предполагается создать плейстоценовый парк (заказник в нижнем течении Колымы — «Ъ»). В нем российские ученые намерены воссоздать экосистему, доминировавшую в Арктике в позднем плейстоцене (эпоха, начавшаяся 140 тыс. лет назад и закончившаяся 11,7 тыс. лет назад — «Ъ») — экосистему мамонтовых степей.

Эксперименты по расселению животных начались в 1988 году. Сейчас здесь можно встретить лошадей, овцебыков, зубров, лосей и северного оленя. Место в парке будет отведено и мамонту, которого предполагается возродить с помощью современных биоинженерных технологий. Ученые Сергей и Никита Зимовы создают на территории станции единую инженерную систему для восстановления травяного покрова тундры с целью защиты вечной мерзлоты от таяния.

Как пояснил Джордж Черч в интервью телеканалу «Якутия 24», все, что попало в атмосферу, должно вернуться в грунт через траву, и в этом должны помочь морозоустойчивые мамослоны:

Мы сделаем их более устойчивыми, чтобы они могли жить на Севере вместе с другими травоядными и объедать деревья, чтобы на их месте появилась трава. Мы надеемся, что они смогут жить на обширной территории Сибири, в Канаде и на Аляске. Вообще вся Арктика занимает по площади 10 млн кв. км. И это огромная территория, которая помогла бы нам решить проблемы с углеродным следом.

Внешне полученный гибрид будет похож на мамонта: с короткой шерстью на голове и с длинной на туловище, но с генетической точки зрения это будет скорее слон, чем мамонт.

Результаты исследования Джордж Черч обещает опубликовать до конца этого года.

Новость Мамонт Женя удивил ученых

Американские ученые с 2015 года работают над проектом создания мамослона. Как они считают, необходимо определить ключевые гены, отличающие мамонта от его современных родственников, и вставить эти фрагменты в генетический код слона. Ученые изучили 23 генома разных слонов. С помощью компьютерных технологий они решают, какой геном хотят получить, и какие гены стоит изменить в клетке современного слона. В общей сложности потребуется ввести около 44 изменений в генетику слона.

Российские ученые с интересом наблюдают за работой американских коллег и считают их перспективными. Так, замдиректора Института мерзлотоведения СО РАН Михаил Григорьев заявил «Ъ», что возвращение мамонтов в места, где они обитали, будет вполне закономерным. Условия питания там благоприятные.

Вместе с тем ученый сомневается в том, что усовершенствованный вид мамонта будет способен эффективно размножаться, и если даже удастся получить единичных особей, они будут содержаться в парке в ограниченном пространстве.

По мнению руководителя отдела по изучению мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутии) Альберта Протопопова, научный подход к возрождению мамонта очень актуален, и именно американский путь с изменением ДНК выглядит наиболее реальным. Помимо американцев темой занимаются японские и корейские ученые, которые стремятся найти живую клетку мамонта и клонировать древнего исполина.

Новость Миллиарды на костях

Якутские ученые намерены заключить контракт на поставку биоматериалов с американскими коллегами.

Возрождение мамонта зависит не только от ДНК, а скорее от решения проблемы создания искусственной матки, пояснил «Ъ» господин Протопопов.

Это одна из основных проблем проекта, так как межродовое скрещивание ставит перед наукой много вопросов. Что касается перспектив расселения возрожденных мамонтов на арктических территориях, считает ученый, то это обогатит природу и «принесет необходимую прочность Арктике». Отношение властных структур к этой теме эксперт признал неоправданно равнодушным. «А поддержать следовало бы, ведь речь идет об экологии и будущем Арктики», — сказал он.

В республиканском министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства затруднились дать оценку ситуации, носящей пока «виртуальный характер».