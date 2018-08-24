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16:32 (мск), источник: Интерфакс

Испанские власти одобрили декрет для эксгумации останков Франко

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Правительство социалистов в Испании в пятницу одобрило декрет, который даст законное обоснование эксгумации останков Франсиско Франко, правившего Испанией в период с 1939 по 1975 гг., сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

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Источник: AP 2018

Она отмечает, что этим декретом утверждается поправка к Закону об исторической памяти, принятого также правительством социалистов 26 декабря 2007 года.

О намерении провести эксгумацию и перенос останков Франко глава испанского правительства социалист Педро Санчес сообщил в конце июня.

«Испания, как устоявшаяся европейская демократия, не может позволить себе символов, разделяющих испанцев», — сказал он в эфире испанского телевидения.

Представитель фракции социалистов в испанском сенате Андер Хиль в свою очередь заявил, что правительство намерено покончить с «демократической аномалией в виде мавзолея, посвященного диктатору».

Ранее испанские социалисты обосновали решение о переносе останков Франко, которые захоронены в мавзолее в Долине Павших неподалеку от Мадрида, тем, что он не погиб в бою и не стал жертвой каких-либо репрессий позже, а скончался естественной смертью в возрасте 83 лет.

Сторонники Франко подвергли критике планы социалистов. «Санчесу важнее оживить призраков прошлого, чем стараться обратить взоры людей в будущее. Он более заинтересован в том, чтобы вскрыть раны нашего худшего прошлого, чем сосредоточиться на лучшем настоящем», — сказал журналистам накануне лидер Народной партии Испании Пабло Касадо.

Одобренный правительством декрет теперь должен быть передан на утверждение парламента. Ожидается, что он найдет поддержку у большинства депутатов, поскольку эти планы разделяют члены левой партии «Подемос», а также представители каталонских и баскских партий.

О датах голосования в парламенте и о возможных сроках эксгумации пока не сообщается.

Долина Павших — это мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940—1959 гг. в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании — и социалистов, и фалангистов.

Все элементы этого огромного мемориала имеют гигантские размеры, в особенности базилика, вырубленная в скале. За скалой, несущей на себе и в себе основные элементы комплекса, расположен монастырь бенедиктинцев, монахам которого поручено обслуживание базилики.

От въездных ворот комплекса начинается живописная горная дорога, которая выводит к подножию Святого Креста Долины Павших и заканчивается на огромной эспланаде площадью 30 600 кв. м. Высота креста 150 метров (виден с расстояния до 40 км), а поперечная перекладина достигает длины 46 метров. Внутри креста движется лифт.

В глубине эспланады находится вход в крипту, длина которой достигает 262 м. Для строительства крипты пришлось вырубить и извлечь из скалы около 200 тысяч кубометров горной породы. Входная дверь в крипту, сделанная из бронзы, является произведением скульптора Карлоса Феррейры.

Главный алтарь представляет собой гранитный блок. У подножия алтаря по вертикальной линии с крестом располагаются могилы Франко и организатора и руководителя движения фалангистов — Хосе Антонио Примо де Риверы. Главный алтарь венчает гигантский купол высотой 42 м, имеющий в диаметре 40,75 м и декорированный мозаикой из шести миллионов керамических элементов.

По бокам от главного алтаря расположены входы в две часовни, в которых покоятся останки 33 872 жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании.

Монументальный комплекс часто использовался испанскими почитателями памяти Ф. Франко, неофалангистами и членами правых организаций для торжественных церемоний, празднования юбилеев и тому подобных мероприятий. Но с 2007 года любые политические акции в Долине Павших запрещены.

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