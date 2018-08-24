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16:28 (мск), источник: BBC News Русская служба

Мусульманка судится с властями США из-за изъятого на границе айфона с интимными фото

Американка Реджхане Лазоя, у которой сотрудники пограничного контроля изъяли смартфон и скачали с него всю информацию, подала в суд на Службу таможенного и пограничного контроля США.

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Источник: Paul Hanaoka / CC0

В исковом заявлении поясняется, что из-за своих религиозных верований она отказалась предоставить агентам погранконтроля доступ к памяти телефона, где хранились ее фотографии в раздетом виде.

Реджхане Лазоя возвращалась домой в США из Швейцарии в конце февраля. Когда она проходила пограничный контроль в аэропорту Ньюарк, сотрудник пограничной службы попросил ее разблокировать смартфон iPhone 6S Plus, однако женщина отказалась выполнять требование агентов пограничной службы. Ее телефон был изъят и возвращен владелице только в июле.

Согласно документам, телефон находился у погранслужбы более 120 дней.

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В исковом заявлении Лазои говорится, что сотрудники пограничной службы скопировали информацию, хранившуюся в памяти ее смартфона. В заявлении также утверждается, что служба пограничного контроля отказалась сообщить ей, копировались ли какие-либо документы с ее телефона и передавалась ли эта информация каким-либо другим службам.

Как уточняет защита американки, в альбоме смартфона были сохранены фотографии их подзащитной в обнаженном виде и сообщения от адвокатов частного характера.

«Раджхане Лазоя — мусульманка, она носит хиджаб. Искренние религиозные убеждения госпожи Лазои не позволяют ей допустить, чтобы ее видели неодетой мужчины, которые не являются членами семьи», — говорится в заявлении адвокатов американки.

«[Для изъятия телефона] не было причин, не было ордера [позволяющего получить доступ к данным, хранящися в памяти смартфона]. Поэтому, согласно четвертой поправке [к конституции США], изъятие телефона является нарушением прав госпожи Лазои», — подчеркивается в заявлении.

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