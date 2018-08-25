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06:30 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Будто старинные картины. Фотограф создает необычные подводные снимки

Серия работ называется «Музы».

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Гавайский фотограф Кристи Ли Роджерс отдает предпочтение подводной съемке. Но она не фотографирует морских обитателей, а создает настоящие картины в стиле барокко.

Для того, чтобы получить эффект живописи, она использует бассейн с водой, разноцветные лампы и моделей, готовых позировать, задерживая дыхание.

Одна из последний серий Кристи называется «Музы». Для ее создания понадобилось 10 моделей и шелковые наряды, которые гармонично струятся под водой. Эффект получился впечатляющим.

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