Будто старинные картины. Фотограф создает необычные подводные снимки
Серия работ называется «Музы».
Серия работ называется «Музы».
Гавайский фотограф Кристи Ли Роджерс отдает предпочтение подводной съемке. Но она не фотографирует морских обитателей, а создает настоящие картины в стиле барокко.
Для того, чтобы получить эффект живописи, она использует бассейн с водой, разноцветные лампы и моделей, готовых позировать, задерживая дыхание.
Одна из последний серий Кристи называется «Музы». Для ее создания понадобилось 10 моделей и шелковые наряды, которые гармонично струятся под водой. Эффект получился впечатляющим.
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