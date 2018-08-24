Астрономы выяснили, почему некоторые черные дыры «танцуют»

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Мы показали, что черная дыра сидела на одном и том же месте на протяжении как минимум последних 20 лет. Она «танцевала» на ночном небе из-за того, что менялось положение ее фотоцентра — той части выбросов, которая генерирует больше всего света. Елена Лопес-Навас (Elena Lopez-Navas) Ученый из университета Ла-Лагуны (Испания)

Загадки тьмы

Гигантская эллиптическая галактика М87 расположена в созвездии Девы и удалена от нас на расстояние в 54 миллиона лет. Сверхмассивная черная дыра в ее центре с массой 6,6 миллиарда солнечных масс до недавнего времени считалась самой тяжелым объектом такого рода, пока ее рекорд не побили «тяжеловесы» в галактиках NGC 3842 и NGC 4889 с массами в 9,7 и 27 миллиардов масс Солнца.

Год назад астрофизики начали вести наблюдения за джетом, узким пучком материи, который выплёвывает черная дыра в центре M87.

Они обнаружили, что этот поток материи «танцевал» — его основание постоянно качалось в стороны, а потоки материи получали дополнительное ускорение.

Смещение основания джета вызвало массу споров среди ученых о том, как это могло произойти. К примеру, многие ученые предполагают, что «плевок» может изгибаться и сдвигаться в стороны под действием магнитных полей, которые возникают внутри перемолотой материи, окружающей черную дыру.

При этом не исключено и то, что сдвинулся не «плевок», а сама черная дыра, что нарушает все возможные представления об их поведении и работе. Несмотря на всю фантастичность подобной теории, определенные основания для такой идеи все же есть — в недавнем прошлом М87 столкнулась с другой галактикой, что могло заставить ее черную дыру образовать пару с новой «соседкой» или даже слиться с ней.

Лопес-Навас и ее коллеги проверили, какая из этих теорий верна, объединив и проанализировав снимки центральной части М87, которые «Хаббл», VLT и многие другие крупнейшие наземные и орбитальные телескопы мира получали в последние два десятка лет.

Танец света

Сравнивая положение черной дыры на снимках, полученных при помощи оптических, инфракрасных и ультрафиолетовых телескопов, астрофизики определили, как менялось положение «плевка» черной дыры и что реально управляло его «миграциями».

Оказалось, что за последние несколько лет черная дыра в центре М87 пережила несколько вспышек активности в 2003—2007 годах. Они заметным образом поменяли то, где находится главный источник видимого света и других типов излучения, вырабатываемых черной дырой и ее джетом.

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В прошлом, как показывают расчеты ученых, эта точка находилась в ближайших окрестностях самой черной дыры, однако после вспышки она начала двигаться в ту же сторону, куда движется «плевок» дыры. Этот же процесс заметно поменял то, как выглядела черная дыра в разных частях электромагнитного спектра — по сути, она «расщепилась» на два отдельных источника света.

Что произошло? Как считают астрономы, подобное поведение черной дыры говорит о том, что она на самом деле никуда не сдвигалась. После вспышки яркость ее джета резко выросла, и тот участок, который сформировался во время этого события, начал двигаться в сторону от ядра М87.

Когда этот космический «фейерверк» закончился, окрестности черной дыры опять стали самой яркой ее точкой, что заставило других ученых считать, что она несколько раз поменяла свое положение.