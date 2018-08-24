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18:15 (мск), источник: Daily Storm

Появилось первое фото Поклонской с мужем после свадьбы

Депутат Госдумы с супругом посетили международный джазовый фестиваль в Крыму.

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская с мужем, руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России Иваном Соловьевым, посетили международный фестиваль Koktebel Jazz Party, который проходит в Крыму. Поклонская рассказала корреспонденту агентства «Крыминформ», что они с супругом будут жить в Москве, где оба работают, а также в Крыму, где депутат провела свое детство.

«Я впервые выступаю гостем на этом фестивале… В этом году мы нашли с мужем время и прибыли. Не жалеем ничуть, это удивительное место, красивое, уникальное по природе, по энергетике, по настроению. Здесь все свободные, словно джаз», — сообщила она.

Поклонская рассказала, что они с мужем будут жить в двух местах — в Москве и в Крыму.

Невозможно жить в одном месте, а работать совершенно в другом городе, поэтому жить будем там, где работаем, но душа, желание и мечта — это наш замечательный и великолепный Крым. Поэтому — везде: и в Крыму, и в том месте, где будем работать, то есть в Москве.
Наталья Поклонская ​​​​​​​
депутат Госдумы

11—12 августа Наталья Поклонская и Иван Соловьев провели церемонию бракосочетания в Крыму, рассказали «Шторму» гости свадьбы. Сама депутат заявила, что «пока не готова комментировать личную жизнь». По словам гостей, «свадьба была скромная, но со вкусом». На церемонии были коллеги Поклонской по Думе, родственники, коллеги из силовых структур.

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«Шторм» выяснил, что свадьба прошла в сербском ресторане «Балкан Гриль», который находится в курортном поселке Береговое (Кастрополь) на Южном берегу Крыма. На торжестве у молодых, по информации издания, присутствовали 32 человека, банкет обошелся в 90 тысяч рублей.

Пара решила провести свадебную церемонию в Крыму, где Наталья Поклонская проживала с 10 лет и на защиту которого встала во время событий 2014 года, став прокурором Автономной Республики Крым, а затем прокурором Крыма уже в составе РФ.

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XVI международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет 24—26 августа в поселке Коктебель. На площадках фестиваля выступят около 20 коллективов и солистов из США, России, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.

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