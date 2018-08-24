Появилось первое фото Поклонской с мужем после свадьбы
Депутат Госдумы с супругом посетили международный джазовый фестиваль в Крыму.
Депутат Госдумы с супругом посетили международный джазовый фестиваль в Крыму.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская с мужем, руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России Иваном Соловьевым, посетили международный фестиваль Koktebel Jazz Party, который проходит в Крыму. Поклонская рассказала корреспонденту агентства «Крыминформ», что они с супругом будут жить в Москве, где оба работают, а также в Крыму, где депутат провела свое детство.
«Я впервые выступаю гостем на этом фестивале… В этом году мы нашли с мужем время и прибыли. Не жалеем ничуть, это удивительное место, красивое, уникальное по природе, по энергетике, по настроению. Здесь все свободные, словно джаз», — сообщила она.
Поклонская рассказала, что они с мужем будут жить в двух местах — в Москве и в Крыму.
Невозможно жить в одном месте, а работать совершенно в другом городе, поэтому жить будем там, где работаем, но душа, желание и мечта — это наш замечательный и великолепный Крым. Поэтому — везде: и в Крыму, и в том месте, где будем работать, то есть в Москве.
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«Шторм» выяснил, что свадьба прошла в сербском ресторане «Балкан Гриль», который находится в курортном поселке Береговое (Кастрополь) на Южном берегу Крыма. На торжестве у молодых, по информации издания, присутствовали 32 человека, банкет обошелся в 90 тысяч рублей.
Пара решила провести свадебную церемонию в Крыму, где Наталья Поклонская проживала с 10 лет и на защиту которого встала во время событий 2014 года, став прокурором Автономной Республики Крым, а затем прокурором Крыма уже в составе РФ.
XVI международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет