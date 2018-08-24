Можно ли сажать за мемы? Отвечают участники православного форума
В России за несколько месяцев возбудили десятки дел за мемы и репосты в соцсетях, которые в МВД сочли экстремизмом или оскорблением чувств верующих.
В России за несколько месяцев возбудили десятки дел за мемы и репосты в соцсетях, которые в МВД сочли экстремизмом или оскорблением чувств верующих.
Русская служба
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