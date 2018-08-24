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17:57 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Можно ли сажать за мемы? Отвечают участники православного форума

В России за несколько месяцев возбудили десятки дел за мемы и репосты в соцсетях, которые в МВД сочли экстремизмом или оскорблением чувств верующих.

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Русская служба Би-би-си спросила участников православного молодежного форума в Москве — можно ли за такое наказывать и как?

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