Маккейн отказался от лечения терминальной формы рака
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Американский
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Американский
«Прогрессирующее заболевание и неумолимое старение вынесли свой вердикт. Со своей обычной силой воли он решил прекратить лечение», — говорится в обращении. Также там поблагодарили всех, кто поддерживал Маккейна.
В заявлении отмечается, что 81-летний сенатор уже превзошел ожидания медиков относительно того, сколько ему осталось жить.
О заболевании Джона Маккейна было официально объявлено в 2017 году, утверждалось, что он страдает от агрессивной формы рака мозга — глиобластомы.
Джон Маккейн — один из наиболее видных политиков в США, в 2008 году он выдвигался в президенты от Республиканской партии, но проиграл Бараку Обаме.
Сейчас сенатор от Аризоны возглавляет комитет по вооруженным силам сената США. Он многократно критически высказывался по отношению к России, в том числе допуская оскорбительные выражения в адрес Владимира Путина и Сергея Лаврова.