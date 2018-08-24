Маккейн отказался от лечения терминальной формы рака

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«Прогрессирующее заболевание и неумолимое старение вынесли свой вердикт. Со своей обычной силой воли он решил прекратить лечение», — говорится в обращении. Также там поблагодарили всех, кто поддерживал Маккейна.

В заявлении отмечается, что 81-летний сенатор уже превзошел ожидания медиков относительно того, сколько ему осталось жить.

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О заболевании Джона Маккейна было официально объявлено в 2017 году, утверждалось, что он страдает от агрессивной формы рака мозга — глиобластомы.

Джон Маккейн — один из наиболее видных политиков в США, в 2008 году он выдвигался в президенты от Республиканской партии, но проиграл Бараку Обаме.