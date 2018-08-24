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19:11 (мск), источник: РИА Новости

Маккейн отказался от лечения терминальной формы рака

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн решил прекратить лечение рака мозга на терминальной стадии, говорится в заявлении семьи.

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Источник: Reuters

«Прогрессирующее заболевание и неумолимое старение вынесли свой вердикт. Со своей обычной силой воли он решил прекратить лечение», — говорится в обращении. Также там поблагодарили всех, кто поддерживал Маккейна.

В заявлении отмечается, что 81-летний сенатор уже превзошел ожидания медиков относительно того, сколько ему осталось жить.

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О заболевании Джона Маккейна было официально объявлено в 2017 году, утверждалось, что он страдает от агрессивной формы рака мозга — глиобластомы.

Джон Маккейн — один из наиболее видных политиков в США, в 2008 году он выдвигался в президенты от Республиканской партии, но проиграл Бараку Обаме.

Сейчас сенатор от Аризоны возглавляет комитет по вооруженным силам сената США. Он многократно критически высказывался по отношению к России, в том числе допуская оскорбительные выражения в адрес Владимира Путина и Сергея Лаврова.

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