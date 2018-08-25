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06:59 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли пользу сахара

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Исследователи из университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили, что сахар трегалоза (углевод из группы невосстанавливающих дисахаридов) оказывает полезное влияние на человеческий организм, выводы ученых публикует MedicalXpress.

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Источник: Reuters

Трегалоза, согласно исследованию, целебно воздействует на печень, а также увеличивает чувствительность к инсулину, что в свою очередь снижает риск развития диабета.

Эксперименты, проводимые на мышах, продемонстрировали, что добавление трегалозы в питьевую воду вызывает активацию гена ALOXE3 в организмах испытуемых. Выяснилось, что данный дисахарид также блокирует попадание глюкозы в печень, что приводит к поглощению глюкозы из крови и снижению ее концентрации в организме.

Это позволяет человеческому организму лучше перерабатывать инсулин и снизить инсулинорезистентность (нарушение метаболического ответа на инсулин), из-за которой происходит развитие сахарного диабета 2-го типа.

Кроме этого, исследователи выяснили, что дисахарид вызывает ускоренное сжигание калорий, при этом увеличивая температуру тела, уменьшая отложения жира в печени и уровень холестерина в крови и препятствуя увеличению общей массы тела.

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Таким образом, трегалоза действует подобно антидиабетическим препаратам — тиазолидиндионам, которые повышают реакцию на инсулин.

Из-за нарушения усвоения глюкозы и развивающейся вследствие этого абсолютной либо относительной недостаточности гормона инсулина может развиться опасная болезнь — сахарный диабет, который характеризуется гипергликемией — стойким увеличением содержания глюкозы в крови. Данное заболевание отличается хроническим течением и нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого. Данному заболеванию подвержены, помимо людей, также некоторые животные, такие как кошки и собаки.

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