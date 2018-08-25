Россия восстановила разрушенную при крахе СССР систему контроля космоса

«Возобновлены наблюдения десяти старых обсерваторий: Тариха (Боливия), Уссурийск, Благовещенск, Хуралтогот (Монголия), Китаб (Узбекистан), Гиссар, Санглок (оба Таджикистан), Абастумани (Грузия), Ужгород (Украина), Кастельгранде (Швейцария)», — цитирует агенство документ.
Более того, институт организовал еще восемь пунктов наблюдений — на Камчатке, Дальнем Востоке, Сибири, Алтае, Молдавии, Мексике.
Благодаря этому удалось взять под наблюдение всю орбиту вокруг Земли.
Это позволит отслеживать перемещение космического мусора и опасное сближение космических аппаратов.
3 июля совет РАН по космосу поручил сформировать подразделение по проблемам космического мусора.