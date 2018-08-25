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06:00 (мск), источник: Известия

Россия восстановила разрушенную при крахе СССР систему контроля космоса

Россия воссоздала сеть телескопов по всей планете Земля для контроля космического пространства. Об этом сообщает 25 августа «РИА Новости» со ссылкой на Институт прикладной математики имени Келдыша.

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«Возобновлены наблюдения десяти старых обсерваторий: Тариха (Боливия), Уссурийск, Благовещенск, Хуралтогот (Монголия), Китаб (Узбекистан), Гиссар, Санглок (оба Таджикистан), Абастумани (Грузия), Ужгород (Украина), Кастельгранде (Швейцария)», — цитирует агенство документ.

Более того, институт организовал еще восемь пунктов наблюдений — на Камчатке, Дальнем Востоке, Сибири, Алтае, Молдавии, Мексике.

Благодаря этому удалось взять под наблюдение всю орбиту вокруг Земли.

Это позволит отслеживать перемещение космического мусора и опасное сближение космических аппаратов.

3 июля совет РАН по космосу поручил сформировать подразделение по проблемам космического мусора.

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